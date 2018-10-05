Осужден гусекрад из Ставропольского района

Вступил в силу приговор Ставропольского районного суда Самарской области, вынесенный местному жителю Игорю Фролову, признанного виновным в краже с проникновением в помещение с причинением значительного ущерба (п. п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщают в суде.
Как следует из приговора, Фролов оказался на скамье подсудимых в связи с тем, что однажды ночью пробрался в чужой загон-гусятник, наловил там 17 месячных гусят пород "Линда", "Холмогоры", "Серые", сложил их в мешок и скрылся. Ущерб от кражи составил 8,5 тыс. руб. и оказался для хозяйки гусят значительным.
В связи с кражей возбудили уголовное дело. Во время следствия Фролов оставался под подпиской о невыезде. Вину он признал и просил вынести приговор в особом порядке.
В итоге суд назначил мужчине полтора года условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Помимо этого, Фролова обязали возместить хозяйке гусят материальный ущерб.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.