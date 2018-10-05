Осужден гусекрад из Ставропольского района

Вступил в силу приговор Ставропольского районного суда Самарской области, вынесенный местному жителю Игорю Фролову, признанного виновным в краже с проникновением в помещение с причинением значительного ущерба (п. п. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Как следует из приговора, Фролов оказался на скамье подсудимых в связи с тем, что однажды ночью пробрался в чужой загон-гусятник, наловил там 17 месячных гусят пород "Линда", "Холмогоры", "Серые", сложил их в мешок и скрылся. Ущерб от кражи составил 8,5 тыс. руб. и оказался для хозяйки гусят значительным.

В связи с кражей возбудили уголовное дело. Во время следствия Фролов оставался под подпиской о невыезде. Вину он признал и просил вынести приговор в особом порядке.

В итоге суд назначил мужчине полтора года условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Помимо этого, Фролова обязали возместить хозяйке гусят материальный ущерб.