Алексей Мокеев, PraxisVR: "Будущее - за виртуальной реальностью"

Какой путь прошла виртуальная реальность и зачем она нужна, на фестивале 404 расскажет руководитель PraxisVR Алексей Мокеев.

"На 404-фесте я вам расскажу доклад "Иммерсивность - новый черный", поскольку мы много занимаемся виртуальной реальностью, я поделюсь нашим опытом, разработкой симуляторов виртуальной реальности и посмотрим, как виртуальная реальность прошла путь от концепции футуристов до современных технологий, которые используются в обучении, производстве, развлечениях и многом другом.

- Какой доклад хотите послушать?

- Из программы фестиваля меня заинтересовал доклад Сергея Маркова "Homo ex machina: подключаем человека к машине". Мы в своей практике тоже много работаем с интерфейсом "мозг-компьютер", с биологической обратной связью, и мне кажется, что этот доклад откроет новые горизонты в моем понимании человеко-компьютерных интерфейсов.

- 404 - код ошибки. Ваша самая большая профессиональная ошибка?..

- Самая большая профессиональная ошибка - это тяга к перфекционизму. Всегда хочется сделать хорошо, хочется сделать красиво, функционально, масштабируемо и т.д. Но XXI век - это век прототипов, век быстрых решений, экспериментов маркетинговых, продуктовых и т.д. И нет времени на перфекционизм: нужно запустить быстро прототип, протестировать его и понять, нужен ваш продукт рынку или нет.

- По какой технологии скучаете?

- Сейчас на дворе 2018 год. Если отмотать немного назад (а немного - это почти 20 лет) - 1998 г., я делаю свои первые шаги в программировании. Пока у меня еще не было персонального компьютера, моим первым компьютером был ZX Spectrum, и моя ностальгия, мои воспоминания очень добрые, теплые - это ZX Spectrum с его кассетами, на которые записывались программы, игры. Я очень скучаю по ZX Spectrum. Но технологии не стоят на месте...

- За какой технологией - будущее?

- Я считаю, что будущее - а виртуальной реальностью, во всяком случае, в обучении - студентов, персонала. Потому что виртуальная реальность открывает для нас практически безграничные возможности по созданию любых средств, любых пространств, возможность манипулировать любыми инструментами в любом окружении для лучшего ознакомления людей с какими-то алгоритмами, погружение их в профессиональную деятельность, возможность обучиться, не нанеся вреда себе и окружающим.