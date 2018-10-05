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Общество

Алексей Мокеев, PraxisVR: "Будущее - за виртуальной реальностью"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Какой путь прошла виртуальная реальность и зачем она нужна, на фестивале 404 расскажет руководитель PraxisVR Алексей Мокеев.

"На 404-фесте я вам расскажу доклад "Иммерсивность - новый черный", поскольку мы много занимаемся виртуальной реальностью, я поделюсь нашим опытом, разработкой симуляторов виртуальной реальности и посмотрим, как виртуальная реальность прошла путь от концепции футуристов до современных технологий, которые используются в обучении, производстве, развлечениях и многом другом.

Какой доклад хотите послушать?

- Из программы фестиваля меня заинтересовал доклад Сергея Маркова "Homo ex machina: подключаем человека к машине". Мы в своей практике тоже много работаем с интерфейсом "мозг-компьютер", с биологической обратной связью, и мне кажется, что этот доклад откроет новые горизонты в моем понимании человеко-компьютерных интерфейсов.

404 - код ошибки. Ваша самая большая профессиональная ошибка?..

- Самая большая профессиональная ошибка - это тяга к перфекционизму. Всегда хочется сделать хорошо, хочется сделать красиво, функционально, масштабируемо и т.д. Но XXI век - это век прототипов, век быстрых решений, экспериментов маркетинговых, продуктовых и т.д. И нет времени на перфекционизм: нужно запустить быстро прототип, протестировать его и понять, нужен ваш продукт рынку или нет.

По какой технологии скучаете?

- Сейчас на дворе 2018 год. Если отмотать немного назад (а немного - это почти 20 лет) - 1998 г., я делаю свои первые шаги в программировании. Пока у меня еще не было персонального компьютера, моим первым компьютером был ZX Spectrum, и моя ностальгия, мои воспоминания очень добрые, теплые - это ZX Spectrum с его кассетами, на которые записывались программы, игры. Я очень скучаю по ZX Spectrum. Но технологии не стоят на месте...

За какой технологией - будущее?

- Я считаю, что будущее - а виртуальной реальностью, во всяком случае, в обучении - студентов, персонала. Потому что виртуальная реальность открывает для нас практически безграничные возможности по созданию любых средств, любых пространств, возможность манипулировать любыми инструментами в любом окружении для лучшего ознакомления людей с какими-то алгоритмами, погружение их в профессиональную деятельность, возможность обучиться, не нанеся вреда себе и окружающим.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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