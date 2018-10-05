Парень из Тольятти стал героем роуд-муви по поиску родителей на канале "Пятница!"

Студент Денис Игнатьев из Тольятти стал героем социального проекта "Зов крови" — психологического роуд-муви, герои которого ищут своих биологических родителей. Первый выпуск выйдет 8 октября на телеканале "Пятница!".
Каждый выпуск программы — это история о двух совершенно разных молодых людях, которые вместе с телеканалом отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.
Тольяттинец Денис Игнатьев обратился в программу "Зов крови" с просьбой найти отца, о котором ему ничего не известно, кроме имени. На протяжении всей жизни парень мечтал встретиться с ним и узнать, почему он его бросил.
"Я слышал от матери, что, когда она была мной беременна, он ей поставил условие: либо он, либо я. Я хочу найти отца, чтобы узнать, как ему жилось все это время. Не мучала ли его совесть, не хотел бы он сам найти меня?" - рассказывает Денис.
Над его историей работали десятки продюсеров и редакторов проекта. География поисков охватила несколько городов и сел Башкортостана.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.