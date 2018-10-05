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Общество

Парень из Тольятти стал героем роуд-муви по поиску родителей на канале "Пятница!"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студент Денис Игнатьев из Тольятти стал героем социального проекта "Зов крови" — психологического роуд-муви, герои которого ищут своих биологических родителей. Первый выпуск выйдет 8 октября на телеканале "Пятница!".

Каждый выпуск программы — это история о двух совершенно разных молодых людях, которые вместе с телеканалом отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.

Тольяттинец Денис Игнатьев обратился в программу "Зов крови" с просьбой найти отца, о котором ему ничего не известно, кроме имени. На протяжении всей жизни парень мечтал встретиться с ним и узнать, почему он его бросил.

"Я слышал от матери, что, когда она была мной беременна, он ей поставил условие: либо он, либо я. Я хочу найти отца, чтобы узнать, как ему жилось все это время. Не мучала ли его совесть, не хотел бы он сам найти меня?" - рассказывает Денис.

Над его историей работали десятки продюсеров и редакторов проекта. География поисков охватила несколько городов и сел Башкортостана.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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