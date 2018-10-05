Парень из Тольятти стал героем роуд-муви по поиску родителей на канале "Пятница!"

Студент Денис Игнатьев из Тольятти стал героем социального проекта "Зов крови" — психологического роуд-муви, герои которого ищут своих биологических родителей. Первый выпуск выйдет 8 октября на телеканале "Пятница!".

Каждый выпуск программы — это история о двух совершенно разных молодых людях, которые вместе с телеканалом отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.

Тольяттинец Денис Игнатьев обратился в программу "Зов крови" с просьбой найти отца, о котором ему ничего не известно, кроме имени. На протяжении всей жизни парень мечтал встретиться с ним и узнать, почему он его бросил.

"Я слышал от матери, что, когда она была мной беременна, он ей поставил условие: либо он, либо я. Я хочу найти отца, чтобы узнать, как ему жилось все это время. Не мучала ли его совесть, не хотел бы он сам найти меня?" - рассказывает Денис.

Над его историей работали десятки продюсеров и редакторов проекта. География поисков охватила несколько городов и сел Башкортостана.