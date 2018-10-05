Скандал с поборами в самарской школе: родители отремонтировали класс, теперь у них просят денег на туалет

В Самаре родители первоклашек просят городские власти разобраться с законностью поборов в школе № 85.
Соответствующее обращение появилось в Twitter, к нему прилагаются скриншоты переписки в общем чате, где некая Наталья Аркадьевна пишет, что ей "очень обидно и печально одновременно", что в 1Г классе повесили интерактивную доску, а в их классе — нет, потому что родители не сдали деньги. "Всех, кого не устраивал учитель, я просила перейти в другой класс. Желающих не было", — другие сообщения не хуже: "Даже форму наш класс не смог сшить одинаковую. А это требование школы! Мне просто стыдно! Ко второй четверти всем иметь жилет из ткани в клетку. Как у большинства детей в классе. Можете сами шить, можете обратиться в ателье".
Не совсем понятно, является ли эта дама классным руководителем и кем-то из членов родительского комитета. Однако родители взбунтовались и обратились к городским властям: "Просим Вас разобраться в ситуации. Мы учимся в 1 классе 85 школы. Перед учебным годом на деньги родителей был отремонтирован класс, повешены новые жалюзи с блекаутом для проектора. А тут с нас требуют вложений на интерактивную доску и туалет".
4 октября сотрудники департамента образования сообщили о начале проверки учебного заведения. Что там увидели чиновники и насколько серьезная ситуация сложилась в школе, пока не сообщается.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.