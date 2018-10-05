Скандал с поборами в самарской школе: родители отремонтировали класс, теперь у них просят денег на туалет

В Самаре родители первоклашек просят городские власти разобраться с законностью поборов в школе № 85.

Соответствующее обращение появилось в Twitter, к нему прилагаются скриншоты переписки в общем чате, где некая Наталья Аркадьевна пишет, что ей "очень обидно и печально одновременно", что в 1Г классе повесили интерактивную доску, а в их классе — нет, потому что родители не сдали деньги. "Всех, кого не устраивал учитель, я просила перейти в другой класс. Желающих не было", — другие сообщения не хуже: "Даже форму наш класс не смог сшить одинаковую. А это требование школы! Мне просто стыдно! Ко второй четверти всем иметь жилет из ткани в клетку. Как у большинства детей в классе. Можете сами шить, можете обратиться в ателье".

Не совсем понятно, является ли эта дама классным руководителем и кем-то из членов родительского комитета. Однако родители взбунтовались и обратились к городским властям: "Просим Вас разобраться в ситуации. Мы учимся в 1 классе 85 школы. Перед учебным годом на деньги родителей был отремонтирован класс, повешены новые жалюзи с блекаутом для проектора. А тут с нас требуют вложений на интерактивную доску и туалет".

4 октября сотрудники департамента образования сообщили о начале проверки учебного заведения. Что там увидели чиновники и насколько серьезная ситуация сложилась в школе, пока не сообщается.