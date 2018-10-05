Евгений Демьяненко, Mercury Development: На фестивале 404 каждый найдет для себя что-то интересное

В выходные, 6 и 7 октября, в Самару на фестиваль 404 со всего мира приедет около тысячи представителей диджитал-сообщества. Ребята из Mercury Development, организующие мероприятие, готовятся вовсю.

"Если вы хоть как-то связаны с IT и интернетом, то вы найдете для себя на фестивале что-то интересное за счет того, что в пяти залах Holiday Inn идут доклады на совершенно разные тематики. Во-вторых, на фестивале мы стараемся поддерживать непрекращающуюся тусовку, — говорит руководитель отдела дизайна Mercury Development Евгений Демьяненко. — Когда IT-тишники приходят на фестиваль, они очень медленно разгоняются. Но за счет нагревающейся атмосферы фестиваля уже к моменту начала афтепати это превращается в безудержный треш и угар".

Руководитель онлайн-направления университета "Нетология" Алексей Полехин презентует афтепати как "мощнейшее".

"Это наша традиция. Ведущим в этом году будет Денис Колесников, известный всем как Кураж-Бамбей. Так же наш самарский друг проекта DJ Bob. Будет группа, которая исполнит все лучшие хиты современности. Я думаю, что бутылочка минералки нас всех с утра традиционно спасет и все будут бодры и веселы", — говорит Алексей.

По словам Евгения Демьяненко, "люди годами вспоминают про то, что было на фестивале, допустим, в 2014". А Алексей Полехин предостерегает всех участников "404": "Самая распространенная ошибка на афтепати — это когда ребята хотят искупаться в Волге. Дорогие друзья, не купайтесь в Волге 6 октября — это уже немножко чересчур".