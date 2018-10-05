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Общество

Евгений Демьяненко, Mercury Development: На фестивале 404 каждый найдет для себя что-то интересное

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные, 6 и 7 октября, в Самару на фестиваль 404 со всего мира приедет около тысячи представителей диджитал-сообщества. Ребята из Mercury Development, организующие мероприятие, готовятся вовсю.

"Если вы хоть как-то связаны с IT и интернетом, то вы найдете для себя на фестивале что-то интересное за счет того, что в пяти залах Holiday Inn идут доклады на совершенно разные тематики. Во-вторых, на фестивале мы стараемся поддерживать непрекращающуюся тусовку, — говорит руководитель отдела дизайна Mercury Development Евгений Демьяненко. — Когда IT-тишники приходят на фестиваль, они очень медленно разгоняются. Но за счет нагревающейся атмосферы фестиваля уже к моменту начала афтепати это превращается в безудержный треш и угар".

Руководитель онлайн-направления университета "Нетология" Алексей Полехин презентует афтепати как "мощнейшее".

"Это наша традиция. Ведущим в этом году будет Денис Колесников, известный всем как Кураж-Бамбей. Так же наш самарский друг проекта DJ Bob. Будет группа, которая исполнит все лучшие хиты современности. Я думаю, что бутылочка минералки нас всех с утра традиционно спасет и все будут бодры и веселы", — говорит Алексей.

По словам Евгения Демьяненко, "люди годами вспоминают про то, что было на фестивале, допустим, в 2014". А Алексей Полехин предостерегает всех участников "404": "Самая распространенная ошибка на афтепати — это когда ребята хотят искупаться в Волге. Дорогие друзья, не купайтесь в Волге 6 октября — это уже немножко чересчур". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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