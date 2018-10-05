16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура заинтересовалась "ПТС" из-за двухнедельного отсутствия горячей воды на ул. Урицкого Евгений Демьяненко, Mercury Development: На фестивале 404 каждый найдет для себя что-то интересное Скандал с поборами в самарской школе: родители отремонтировали класс, теперь у них просят денег на туалет В Самарской области наградили авторов лучших проектов в сфере образования Алексей Мокеев, PraxisVR: "Будущее - за виртуальной реальностью"

Общество

Самарцев приглашают на благотворительный фестиваль "Рок в защиту животных"

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати

В субботу, 6 октября, в Самаре пройдет концерт в рамках всероссийского благотворительного фестиваля "Рок в защиту животных". Он приурочен к Дню защиты животных, который отмечался 4 октября.

Инициатором проведения фестиваля стала не раскрученная рок-звезда, а обычный музыкант из Владимира Дмитрий Малов. На его призыв откликнулись десятки городов, и сегодня география фестиваля насчитывает 69 городов, в том числе за пределами России.

В Самаре инициативу подержала рок-группа "Третье Измерение".

"Основная цель фестиваля — донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них", — подчеркнул лидер группы Алексей Мухтулов.

Самарский концерт пройдет 6 октября в баре "Хьюстон", начало в 17.00. На сцене выступят 7 ярких самарских рок-групп и исполнителей — "Третье Измерение", Владислава Рукавишникова, Алексей Караковский & группа "Происшествие, VinnyGreat, Kreek city, The last day of sofia и Митрич, а также специальный гость — фитнес-студия Miss Jumping.

Все собранные от продажи билетов средства будут переданы приюту "Зооспасение".

Фестиваль не ограничится просто концертом. Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными? Как правильно воспитывать детей, чтобы они научились любить животных и бережно к ним относиться? Как на самом деле влияет на здоровье собак и кошек стерилизация и можно ли с ее помощью решить проблему бездомных животных? Как адаптируются "приютские" собаки и кошки к условиям жизни в семье? Все эти вопросы на фестивале осветят с помощью ветеринаров, психологов, зоозащитников и правоохранителей.

Специально для фестиваля самарскими музыкантами была написана песня "Блюз бездомного котенка", а также придуман стишок-слоган, которые стали символами всероссийского движения "Рок в защиту животных".

Также к фестивалю присоединился Кинель. Здесь концерт пройдет 6 октября в баре DIZZI, все средства от билетов пойдут на нужды подопечным АНО " ГороДог".

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

Фото на сайте

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4