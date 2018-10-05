Самарцев приглашают на благотворительный фестиваль "Рок в защиту животных"

В субботу, 6 октября, в Самаре пройдет концерт в рамках всероссийского благотворительного фестиваля "Рок в защиту животных". Он приурочен к Дню защиты животных, который отмечался 4 октября.
Инициатором проведения фестиваля стала не раскрученная рок-звезда, а обычный музыкант из Владимира Дмитрий Малов. На его призыв откликнулись десятки городов, и сегодня география фестиваля насчитывает 69 городов, в том числе за пределами России.
В Самаре инициативу подержала рок-группа "Третье Измерение".
"Основная цель фестиваля — донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них", — подчеркнул лидер группы Алексей Мухтулов.
Самарский концерт пройдет 6 октября в баре "Хьюстон", начало в 17.00. На сцене выступят 7 ярких самарских рок-групп и исполнителей — "Третье Измерение", Владислава Рукавишникова, Алексей Караковский & группа "Происшествие, VinnyGreat, Kreek city, The last day of sofia и Митрич, а также специальный гость — фитнес-студия Miss Jumping.
Все собранные от продажи билетов средства будут переданы приюту "Зооспасение".
Фестиваль не ограничится просто концертом. Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными? Как правильно воспитывать детей, чтобы они научились любить животных и бережно к ним относиться? Как на самом деле влияет на здоровье собак и кошек стерилизация и можно ли с ее помощью решить проблему бездомных животных? Как адаптируются "приютские" собаки и кошки к условиям жизни в семье? Все эти вопросы на фестивале осветят с помощью ветеринаров, психологов, зоозащитников и правоохранителей.
Специально для фестиваля самарскими музыкантами была написана песня "Блюз бездомного котенка", а также придуман стишок-слоган, которые стали символами всероссийского движения "Рок в защиту животных".
Также к фестивалю присоединился Кинель. Здесь концерт пройдет 6 октября в баре DIZZI, все средства от билетов пойдут на нужды подопечным АНО " ГороДог".
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.