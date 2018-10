Самарцев приглашают на благотворительный фестиваль "Рок в защиту животных"

В субботу, 6 октября, в Самаре пройдет концерт в рамках всероссийского благотворительного фестиваля "Рок в защиту животных". Он приурочен к Дню защиты животных, который отмечался 4 октября.

Инициатором проведения фестиваля стала не раскрученная рок-звезда, а обычный музыкант из Владимира Дмитрий Малов. На его призыв откликнулись десятки городов, и сегодня география фестиваля насчитывает 69 городов, в том числе за пределами России.

В Самаре инициативу подержала рок-группа "Третье Измерение".

"Основная цель фестиваля — донести окружающим, что мы все равны в этом мире, и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них", — подчеркнул лидер группы Алексей Мухтулов.

Самарский концерт пройдет 6 октября в баре "Хьюстон", начало в 17.00. На сцене выступят 7 ярких самарских рок-групп и исполнителей — "Третье Измерение", Владислава Рукавишникова, Алексей Караковский & группа "Происшествие, VinnyGreat, Kreek city, The last day of sofia и Митрич, а также специальный гость — фитнес-студия Miss Jumping.

Все собранные от продажи билетов средства будут переданы приюту "Зооспасение".

Фестиваль не ограничится просто концертом. Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными? Как правильно воспитывать детей, чтобы они научились любить животных и бережно к ним относиться? Как на самом деле влияет на здоровье собак и кошек стерилизация и можно ли с ее помощью решить проблему бездомных животных? Как адаптируются "приютские" собаки и кошки к условиям жизни в семье? Все эти вопросы на фестивале осветят с помощью ветеринаров, психологов, зоозащитников и правоохранителей.

Специально для фестиваля самарскими музыкантами была написана песня "Блюз бездомного котенка", а также придуман стишок-слоган, которые стали символами всероссийского движения "Рок в защиту животных".

Также к фестивалю присоединился Кинель. Здесь концерт пройдет 6 октября в баре DIZZI, все средства от билетов пойдут на нужды подопечным АНО " ГороДог".