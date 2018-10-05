Алексей Шаповалов продал ТЦ "МегаМебель" на ул. Владимирской под сэконд-хэнд

ТЦ "МегаМебель" на ул. Владимирской, 62 в Самаре сменил собственника — подконтрольная Алексею Шаповалову компания "Самарский деловой мир" продала объект "Бизнес-Гаранту". Эту информацию Волга Ньюс подтвердил управляющий партнер инвестиционной компании "Бизнес-Гранат" Дмитрий Новиков.

По его словам, здание ТЦ площадью 11,2 тыс. кв. м было приобретено в интересах группы инвесторов из Самары, имена которых, как и сумму сделки, он называть не стал.

Весь объект (четыре этажа) передан в аренду федеральной оптовой сети, специализирующейся на продаже одежды секонд-хэнд "ZигZаг Удачи". На 13 октября уже запланировано открытие магазина сети. Но, как пояснил Дмитрий Новиков, торговым будет только первый этаж. В целом же здание планируется использовать как логистический хаб: помимо торговой площадки в нем разместятся производственные мощности, а также зоны хранения и сортировки продукции.

Напомним, ТЦ "МегаМебель" на ул. Владимирской, 62 был запущен в 2004 г. и специализировался на продаже мебели. Впервые информация о планах ООО "Самарский деловой мир" по продаже этого торгового центра вышла в публичную плоскость в 2012 году. Тогда местные СМИ сообщали, что собственник рассчитывал выручить за объект порядка 176 млн рублей.