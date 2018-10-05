16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алексей Шаповалов продал ТЦ "МегаМебель" на ул. Владимирской под сэконд-хэнд На Мехзаводе могут построить производственный комплекс со складами "Виктор и Ко" взыскивает с ушедшего из РФ Media Markt 74 млн рублей Структура "Виктор и Ко" обратилась в суд за правом выкупа участка под строительство ТЦ в Пермском крае Почему закрылся самарский ТЦ "Парк Хаус"

Девелопмент Строительство и недвижимость

Алексей Шаповалов продал ТЦ "МегаМебель" на ул. Владимирской под сэконд-хэнд

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати

ТЦ "МегаМебель" на ул. Владимирской, 62 в Самаре сменил собственника — подконтрольная Алексею Шаповалову компания "Самарский деловой мир" продала объект "Бизнес-Гаранту". Эту информацию Волга Ньюс подтвердил управляющий партнер инвестиционной компании "Бизнес-Гранат" Дмитрий Новиков.

По его словам, здание ТЦ площадью 11,2 тыс. кв. м было приобретено в интересах группы инвесторов из Самары, имена которых, как и сумму сделки, он называть не стал.

Весь объект (четыре этажа) передан в аренду федеральной оптовой сети, специализирующейся  на продаже одежды секонд-хэнд "ZигZаг Удачи". На 13 октября уже запланировано открытие магазина сети. Но, как пояснил Дмитрий Новиков, торговым будет только первый этаж. В целом же здание планируется использовать как логистический хаб: помимо торговой площадки в нем разместятся производственные мощности, а также зоны хранения и сортировки продукции.

Напомним, ТЦ "МегаМебель" на ул. Владимирской, 62 был запущен в 2004 г. и специализировался на продаже мебели. Впервые информация о планах ООО "Самарский деловой мир" по продаже этого торгового центра вышла в публичную плоскость в 2012 году. Тогда местные СМИ сообщали, что собственник рассчитывал выручить за объект порядка 176 млн рублей.

ООО "Самарский деловой мир" подконтрольно известному в Самарской и Ульяновской областях бизнесмену Алексею Шаповалову. Компания специализируется на оказании услуг в сфере коммерческой недвижимости. ГК "Бизнес-Гарант" подконтрольна Илье Рудневу. ГК оказывает бухгалтерские, юридические и коллекторские услуги, ведет налоговый консалтинг, а также занимается вопросами, связанными с коммерческой недвижимостью.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4