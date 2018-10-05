"Премьера-Центр" провел необычный тест-драйв ŠKODA Kodiaq

В последние выходные сентября дилер ŠKODA в Тольятти "Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq.

Тест-драйв был совмещен с увлекательным квестом "По следам Стеньки Разина", в ходе которого экипажи посетили места древних сказаний Самарской Луки, связанные с легендарным атаманом.

Сказочные красоты Жигулевского заповедника, песни и сказы, бои богатырей, шум волн Волги под килем настоящей исторической ладьи, экзотические персонажи духовно-культурного Кремля "Богатырская слобода" и мистические шишиги из рассказов "Сказительницы Жигулевских гор" - все погружало участников в волшебный мир истории родного края.

В ходе квеста за золотом Степана Разина (а предоставлено оно было благодаря мастерству 3D-технологий партнера PROTOTYPE) участники преодолевали и природные сюрпризы, и реальные восхождения, и творческие коллизии, и километры перегонов. В реальном мире решать поставленные задачи помогали чистокровные и выносливые ŠKODA Kodiaq. Благодаря проходимости и надежности автомобилей золото Стеньки Разина было найдено.

Экипажи получили мощный заряд драйва, позитива, великолепного активного отдыха от чудесных мест Самарской луки и знакомства с отличной машиной.