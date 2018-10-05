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Автопром Машиностроение

"Премьера-Центр" провел необычный тест-драйв ŠKODA Kodiaq

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В последние выходные сентября дилер ŠKODA в Тольятти "Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq.

"Премьера-Центр" провел необычный тест-драйв ŠKODA Kodiaq "Премьера-Центр" провел необычный тест-драйв ŠKODA Kodiaq
Фото: Игорь Казановский

Тест-драйв был совмещен с увлекательным квестом "По следам Стеньки Разина", в ходе которого экипажи посетили места древних сказаний Самарской Луки, связанные с легендарным атаманом.

Сказочные красоты Жигулевского заповедника, песни и сказы, бои богатырей, шум волн Волги под килем настоящей исторической ладьи, экзотические персонажи духовно-культурного Кремля "Богатырская слобода" и мистические шишиги из рассказов "Сказительницы Жигулевских гор" - все погружало участников в волшебный мир истории родного края.

В ходе квеста за золотом Степана Разина (а предоставлено оно было благодаря мастерству 3D-технологий партнера PROTOTYPE) участники преодолевали и природные сюрпризы, и реальные восхождения, и творческие коллизии, и километры перегонов. В реальном мире решать поставленные задачи помогали чистокровные и выносливые ŠKODA Kodiaq. Благодаря проходимости и надежности автомобилей золото Стеньки Разина было найдено.

Экипажи получили мощный заряд драйва, позитива, великолепного активного отдыха от чудесных мест Самарской луки и знакомства с отличной машиной.

"Премьера-Центр", официальный дилер ŠKODA в Тольятти.
Улица Спортивная, 22, 8 (8482) 501501.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

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