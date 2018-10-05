Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Миодрага Божовича главным тренером "Крыльев Советов"

В пятницу, 5 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение нового главного тренера "Крыльев Советов" — черногорского специалиста Миодрага Божовича, сообщили в департаменте информационной политики.

"Миодраг Божович — опытный специалист, имеющий большой опыт работы в российском футболе. В прошлом сезоне тульский "Арсенал" под его руководством занял 7-е место. Надеюсь, что его профессиональный опыт позволит "Крыльям" исправить нынешнее турнирное положение. Самарские болельщики ждут не только результата, но и качественной, красивой игры в исполнении "Крыльев". Поэтому искренне желаю новому тренеру успехов на самарской земле", — заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, сегодня Андрей Тихонов провел заключительную тренировку в качестве главного тренера "Крыльев Советов".