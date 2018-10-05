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Суды Происшествия

Вымогатель, поджигавший машины жертв и угрожавший им ВИЧ, получил семь с половиной лет "строгача"

ТОЛЬЯТТИ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор безработному мужчине, которого обвиняли в поджоге и вымогательствах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Обвинительное заключение по этому делу утверждала Генпрокуратура РФ.

17 августа 2016 г. 31-летний тольяттинец с сообщниками (материалы в отношении них выделены в отдельное производство) ударил мужчину кулаком в голову и, угрожая, потребовал 30 млн рублей.

В ночь с 14 на 15 сентября 2016 г. злоумышленники облили бензином и подожгли принадлежащий потерпевшему Kia Sportage стоимостью более 1,2 млн рублей. Огонь также уничтожил стоявшую рядом Lada Priora. Собственнику вазовской легковушки был причинен ущерб более 314 тыс. рублей.

Кроме того, 18 августа 2016 г. подсудимый вымогал деньги у другой потерпевшей. Он показал жертве шприц с окрашенной жидкостью и потребовал 23 млн руб., угрожая инфицировать ее и родственников ВИЧ.

Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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