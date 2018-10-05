Вымогатель, поджигавший машины жертв и угрожавший им ВИЧ, получил семь с половиной лет "строгача"

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор безработному мужчине, которого обвиняли в поджоге и вымогательствах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Обвинительное заключение по этому делу утверждала Генпрокуратура РФ.

17 августа 2016 г. 31-летний тольяттинец с сообщниками (материалы в отношении них выделены в отдельное производство) ударил мужчину кулаком в голову и, угрожая, потребовал 30 млн рублей.

В ночь с 14 на 15 сентября 2016 г. злоумышленники облили бензином и подожгли принадлежащий потерпевшему Kia Sportage стоимостью более 1,2 млн рублей. Огонь также уничтожил стоявшую рядом Lada Priora. Собственнику вазовской легковушки был причинен ущерб более 314 тыс. рублей.

Кроме того, 18 августа 2016 г. подсудимый вымогал деньги у другой потерпевшей. Он показал жертве шприц с окрашенной жидкостью и потребовал 23 млн руб., угрожая инфицировать ее и родственников ВИЧ.

Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.