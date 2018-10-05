Самарчанка проведет 12 лет в колонии за попытку сбыть героин

В Самаре 37-летнюю местную жительницу приговорили к 12 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

12 июня 2018 г. женщина приобрела для дальнейшей перепродажи 21 полиэтиленовый сверток с 79 г героина. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.