Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

В пятницу, 5 октября, в международный День учителя поздравления принимают люди самой благородной профессии — педагоги. В Самарском академическом театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы, воспитанники.

В общеобразовательных учреждениях губернии работают около 23 тыс. учителей, всего же в системе образования региона трудятся больше 45 тыс. человек — воспитателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения, преподавателей вузов. В адрес каждого сегодня звучат поздравления.

Слова благодарности своим учителям адресовал студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов — победитель EuroSkills 2018 по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".

"Тренеры и эксперты — это не просто наставники. Они помощники по жизни, даже простое общение с ними очень важно — это великий опыт", — уверен Михаил, который в свои 18 лет уже сам является наставником для студентов колледжа.

Народный учитель Самарской области Светлана Сысуева поздравила коллег коротко, но произнесла самые, наверное, главные слова: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком и вашей персональной гордостью".

"Спасибо вам за все!" — эти слова адресовал своим учителям, которые находились в зале театра оперы и балета, глава региона Дмитрий Азаров.

Поздравляя всех педагогов региона с профессиональным праздником, губернатор, в частности, сказал: "Успехов вам и побед ваших учеников. Знаю, что большего счастья для учителя, наверное, не существует".

С этим, немного смущаясь, соглашается молодой учитель математики и информатики Алмаз Нартдинов. Сегодня из рук Дмитрия Азарова он получил почетную грамоту губернатора. Преподаватель уверен: в этом большая заслуга учеников.

Шесть лет назад, после окончания вуза, Алмаз вернулся в родное село Денискино Шенталинского района. Энергичный и творческий молодой человек, по словам коллег, сразу влился в коллектив средней школы. Помимо основной нагрузки, он сразу взял на себя дополнительную — открыл кружок 3D-моделирования и шахматный клуб.

Воспитанники 28-летнего учителя прогрессируют на глазах — они уже дважды побеждали на региональной научно-практической конференции "Современные компьютерные технологии 3D-моделирования и проектирования", становились призерами областного конкурса исследовательских проектов "Взлет".

Алмаз Нуртдинов очень надеется, что знания, которые передает ученикам, помогут им в жизни.

"Быть "вторым папой" для ребят, конечно, сложно, — говорит молодой специалист. — Но интересно. Детям нравится — это главное для меня".

Каждый из тех, кто сегодня отмечает День учителя, достоин отдельных слов. Каждый выбрал не легкий путь, который стал не просто профессией, а призванием. Призванием дарить знания.