Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

В пятницу, 5 октября, в международный День учителя поздравления принимают люди самой благородной профессии — педагоги. В Самарском академическом театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы, воспитанники.
В общеобразовательных учреждениях губернии работают около 23 тыс. учителей, всего же в системе образования региона трудятся больше 45 тыс. человек — воспитателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения, преподавателей вузов. В адрес каждого сегодня звучат поздравления.
Слова благодарности своим учителям адресовал студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов — победитель EuroSkills 2018 по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".
"Тренеры и эксперты — это не просто наставники. Они помощники по жизни, даже простое общение с ними очень важно — это великий опыт", — уверен Михаил, который в свои 18 лет уже сам является наставником для студентов колледжа.
Народный учитель Самарской области Светлана Сысуева поздравила коллег коротко, но произнесла самые, наверное, главные слова: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком и вашей персональной гордостью".
"Спасибо вам за все!" — эти слова адресовал своим учителям, которые находились в зале театра оперы и балета, глава региона Дмитрий Азаров.
Поздравляя всех педагогов региона с профессиональным праздником, губернатор, в частности, сказал: "Успехов вам и побед ваших учеников. Знаю, что большего счастья для учителя, наверное, не существует".
С этим, немного смущаясь, соглашается молодой учитель математики и информатики Алмаз Нартдинов. Сегодня из рук Дмитрия Азарова он получил почетную грамоту губернатора. Преподаватель уверен: в этом большая заслуга учеников.
Шесть лет назад, после окончания вуза, Алмаз вернулся в родное село Денискино Шенталинского района. Энергичный и творческий молодой человек, по словам коллег, сразу влился в коллектив средней школы. Помимо основной нагрузки, он сразу взял на себя дополнительную — открыл кружок 3D-моделирования и шахматный клуб.
Воспитанники 28-летнего учителя прогрессируют на глазах — они уже дважды побеждали на региональной научно-практической конференции "Современные компьютерные технологии 3D-моделирования и проектирования", становились призерами областного конкурса исследовательских проектов "Взлет".
Алмаз Нуртдинов очень надеется, что знания, которые передает ученикам, помогут им в жизни.
"Быть "вторым папой" для ребят, конечно, сложно, — говорит молодой специалист. — Но интересно. Детям нравится — это главное для меня".
Каждый из тех, кто сегодня отмечает День учителя, достоин отдельных слов. Каждый выбрал не легкий путь, который стал не просто профессией, а призванием. Призванием дарить знания.
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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!