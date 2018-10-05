Стартовал всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей "Спутник"

Самарский университет успешно защитил проекты сотрудничества с МДЦ "Артек" на предстоящий 2019 год.
По итогам защиты Самарский университет объявляет о старте всероссийского конкурса с международным участием юных инженеров-исследователей "Спутник", финал которого пройдет в МДЦ "Артек". Организаторы планируют охватить на этот раз до 10 000 увлеченных космосом и инженерными науками школьников.
Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" проводится с 2016 года.
Прием заявок начинается 4 октября - именно в этот день в 1957 году СССР запустили первый искусственный спутник Земли. Эту дату принято считать началом практической космонавтики.
Цель конкурса − поддержка талантливых детей и подростков, интересующихся исследованиями в области космонавтики, а также предоставление одаренной молодежи возможностей для прохождения занимательного обучения и практического ознакомления с инновациями в космической отрасли. Условия конкурса, подготовленная образовательная программа и критерии оценок разработаны специально для соответствующей целевой аудитории и позволят конкурсантам пройти увлекательный путь серьезных исследований, а также рассказать о своих разработках и получить компетентную консультацию.
"Как и в прошлом году, конкурс "Спутник" пройдет среди школьников 5-11 классов. Он будет больше, лучше, масштабнее и инновационнее. Но теперь через отборочные этапы пройдут не семь тысяч, а десять тысяч человек, - рассказывает один из инициаторов конкурса "Спутник", начальник управления по формированию контингента Самарского университета Сергей Горяинов. - Отбор предстоит жесткий. Но цель для юных инженеров стоит усилий. Финалисты посетят Самарский университет, где познакомятся с научным подходом к современному освоению космоса. Победителей конкурса "Спутник" ждет профильная космическая смена в Артеке. Вместе с учеными Самарского университета ребята попробуют себя в роли настоящих инженеров-исследователей, займутся сборкой инженерной модели наноспутника, проведут испытания бортовых систем их первого космического аппарата".
В первом конкурсе "Спутник" в 2016-2017 учебном году участвовали школьники со всей страны. По его итогам на обучение в Артек отправились 47 финалистов из 18 регионов России. В 2017-2018 учебном году участвовали школьники из всех регионов страны и некоторых стран зарубежья, а на обучение в Артек отправились 200 финалистов. Конкурс стал для многих участников фактором, мотивирующим на поступление в Самарский университет. Этим летом 22 финалиста приехали поступать в национальный исследовательский университет и стали первокурсниками. Финалисты "Спутника" выбрали преимущественно специальности, связанные с двигателестроением, информационными технологиями, ракетно-космической техникой.
Виктор Лунин из Хабаровска, прежде чем стать студентом Самарского университета, прошел через лабораторию "Ракетостроение" в Артеке, а также был финалистом конкурса "Спутник":
"Мне всегда хотелось учиться той профессии, о которой люди будут слушать с открытыми ртами. Моя специальность - "проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов". Ракетостроение зацепило меня своей уникальностью, романтикой и сложностью. Это замечательная возможность оставить свой отпечаток в современной истории.
В "Спутнике" я решил участвовать ради знакомства с университетом, дополнительных баллов к поступлению и, конечно, Артека. Конкурс проходил в четыре этапа, включающие в себя отборочный тест, создание проектов, работу в стенах университета и поездку в Артек. Мой проект назывался "Космический аппарат, изучающий систему Юпитера". До конкурса космос для меня был чем-то недостижимым, мифическим. Участвуя в "Спутнике", я получил бесценный опыт, в первую очередь, в общении с людьми из этой сферы, много новых знаний и нашел друзей".
В этом году в программу конкурса добавляется новое направление - информационные технологии. Кроме того, на втором этапе организаторы добавили еще одну конкурсную процедуру - мотивационное письмо на тему "Почему именно я должен стать финалистом конкурса "Спутник".
В 2019 году конкурс проводится по пяти направлениям:
- ракетно-космическая техника,
- авиационная техника,
- робототехника,
- информационные технологии,
- двигателестроение.
Этапы конкурса
Регистрация на сайте. Сроки проведения: с 4 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. Форма и место проведения - заочно на официальном сайте конкурса.
Первый этап конкурса. Сроки проведения: с 15 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. Форма и место проведения - заочно на официальном сайте конкурса.
Второй этап конкурса: с 19 ноября 2018 г. по 23 декабря 2018 г. Форма и место проведения - заочно на официальном сайте конкурса.
Третий этап конкурса. Сроки проведения: с 3 марта 2019 г. по 6 марта 2019 г. и с 10 марта 2019 г. по 13 марта 2019 г. Форма и место проведения - очно в кампусе Самарского университета.
Финальный этап конкурса: Сроки проведения: с 5-6 апреля 2019 г. по 25-26 апреля 2019 г. Форма и место проведения - очно в МДЦ "Артек".
Одним из приятных бонусов для школьников, наиболее успешно прошедших все этапы, является начисление дополнительных баллов при поступлении в Самарский университет в качестве индивидуальных достижений.
Официальный сайт конкурса - sputnikssau.ru.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.