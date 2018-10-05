Стартовал всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей "Спутник"

Самарский университет успешно защитил проекты сотрудничества с МДЦ "Артек" на предстоящий 2019 год.

По итогам защиты Самарский университет объявляет о старте всероссийского конкурса с международным участием юных инженеров-исследователей "Спутник", финал которого пройдет в МДЦ "Артек". Организаторы планируют охватить на этот раз до 10 000 увлеченных космосом и инженерными науками школьников.

Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" проводится с 2016 года.

Прием заявок начинается 4 октября - именно в этот день в 1957 году СССР запустили первый искусственный спутник Земли. Эту дату принято считать началом практической космонавтики.

Цель конкурса − поддержка талантливых детей и подростков, интересующихся исследованиями в области космонавтики, а также предоставление одаренной молодежи возможностей для прохождения занимательного обучения и практического ознакомления с инновациями в космической отрасли. Условия конкурса, подготовленная образовательная программа и критерии оценок разработаны специально для соответствующей целевой аудитории и позволят конкурсантам пройти увлекательный путь серьезных исследований, а также рассказать о своих разработках и получить компетентную консультацию.

"Как и в прошлом году, конкурс "Спутник" пройдет среди школьников 5-11 классов. Он будет больше, лучше, масштабнее и инновационнее. Но теперь через отборочные этапы пройдут не семь тысяч, а десять тысяч человек, - рассказывает один из инициаторов конкурса "Спутник", начальник управления по формированию контингента Самарского университета Сергей Горяинов. - Отбор предстоит жесткий. Но цель для юных инженеров стоит усилий. Финалисты посетят Самарский университет, где познакомятся с научным подходом к современному освоению космоса. Победителей конкурса "Спутник" ждет профильная космическая смена в Артеке. Вместе с учеными Самарского университета ребята попробуют себя в роли настоящих инженеров-исследователей, займутся сборкой инженерной модели наноспутника, проведут испытания бортовых систем их первого космического аппарата".

В первом конкурсе "Спутник" в 2016-2017 учебном году участвовали школьники со всей страны. По его итогам на обучение в Артек отправились 47 финалистов из 18 регионов России. В 2017-2018 учебном году участвовали школьники из всех регионов страны и некоторых стран зарубежья, а на обучение в Артек отправились 200 финалистов. Конкурс стал для многих участников фактором, мотивирующим на поступление в Самарский университет. Этим летом 22 финалиста приехали поступать в национальный исследовательский университет и стали первокурсниками. Финалисты "Спутника" выбрали преимущественно специальности, связанные с двигателестроением, информационными технологиями, ракетно-космической техникой.

Виктор Лунин из Хабаровска, прежде чем стать студентом Самарского университета, прошел через лабораторию "Ракетостроение" в Артеке, а также был финалистом конкурса "Спутник":

"Мне всегда хотелось учиться той профессии, о которой люди будут слушать с открытыми ртами. Моя специальность - "проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов". Ракетостроение зацепило меня своей уникальностью, романтикой и сложностью. Это замечательная возможность оставить свой отпечаток в современной истории.

В "Спутнике" я решил участвовать ради знакомства с университетом, дополнительных баллов к поступлению и, конечно, Артека. Конкурс проходил в четыре этапа, включающие в себя отборочный тест, создание проектов, работу в стенах университета и поездку в Артек. Мой проект назывался "Космический аппарат, изучающий систему Юпитера". До конкурса космос для меня был чем-то недостижимым, мифическим. Участвуя в "Спутнике", я получил бесценный опыт, в первую очередь, в общении с людьми из этой сферы, много новых знаний и нашел друзей".

В этом году в программу конкурса добавляется новое направление - информационные технологии. Кроме того, на втором этапе организаторы добавили еще одну конкурсную процедуру - мотивационное письмо на тему "Почему именно я должен стать финалистом конкурса "Спутник".

В 2019 году конкурс проводится по пяти направлениям:

ракетно-космическая техника,

авиационная техника,

робототехника,

информационные технологии,

двигателестроение.

Этапы конкурса

Регистрация на сайте. Сроки проведения: с 4 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. Форма и место проведения - заочно на официальном сайте конкурса.

Первый этап конкурса. Сроки проведения: с 15 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. Форма и место проведения - заочно на официальном сайте конкурса.

Второй этап конкурса: с 19 ноября 2018 г. по 23 декабря 2018 г. Форма и место проведения - заочно на официальном сайте конкурса.

Третий этап конкурса. Сроки проведения: с 3 марта 2019 г. по 6 марта 2019 г. и с 10 марта 2019 г. по 13 марта 2019 г. Форма и место проведения - очно в кампусе Самарского университета.

Финальный этап конкурса: Сроки проведения: с 5-6 апреля 2019 г. по 25-26 апреля 2019 г. Форма и место проведения - очно в МДЦ "Артек".

Одним из приятных бонусов для школьников, наиболее успешно прошедших все этапы, является начисление дополнительных баллов при поступлении в Самарский университет в качестве индивидуальных достижений.

Официальный сайт конкурса - sputnikssau.ru.