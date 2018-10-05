В Самаре ДТП с эвакуатором осложнило движение на ул. Владимирской

В пятницу, 5 октября, во второй половине дня, на ул. Владимирской, в районе пересечения с пр. Карла Маркса, в Самаре столкнулись эвакуатор и попутная легковушка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.
По предположению очевидца, до аварии автомобили ехали по Владимирской со стороны ул. Чернореченской в направлении Пензенской. Эвакуатор остановился на правой полосе, а легковушка рядом с ним на левой.
В результате движение транспорта по Владимирской в направлении Пензенской серьезно осложнилось. В вечерний час-пик автомобилисты могут объехать столкнувшиеся машины только по встречной полосе.
Предположительно, в аварии никто не пострадал.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.