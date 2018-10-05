В Самаре ДТП с эвакуатором осложнило движение на ул. Владимирской

В пятницу, 5 октября, во второй половине дня, на ул. Владимирской, в районе пересечения с пр. Карла Маркса, в Самаре столкнулись эвакуатор и попутная легковушка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По предположению очевидца, до аварии автомобили ехали по Владимирской со стороны ул. Чернореченской в направлении Пензенской. Эвакуатор остановился на правой полосе, а легковушка рядом с ним на левой.

В результате движение транспорта по Владимирской в направлении Пензенской серьезно осложнилось. В вечерний час-пик автомобилисты могут объехать столкнувшиеся машины только по встречной полосе.

Предположительно, в аварии никто не пострадал.