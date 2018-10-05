В Ставропольском районе рабочий погиб из-за обрушившегося грунта при монтаже колодца

Во вторник, 2 октября, в Ставропольском районе разнорабочего ИП "Трифанихин" при монтаже колодца засыпало обвалившимся грунтом. Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщили в министерстве труда Самарской области.

Для профилактики аналогичных несчастных случаев областное минтруда обращает внимание работодателей губернии на необходимость организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда.