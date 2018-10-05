Возле "Самара Арены" 6 октября ограничат движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в день проведения на стадионе "Самара Арена" матча "Крылья Советов" - "Динамо" 6 октября, с 15:00 до 23:00, запрещено движение транспортных средств, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Проезд закроют на улицах Дальней, Арена 2018, 1-й стадионной, на проездах №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11, на дублере Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.
С 8:00 до 23:00 запрещено делать остановку на Волжском шоссе, улицах Арена 2018, Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, на проездах №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, на дублере Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальней.
Эти ограничения не распространяются на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.