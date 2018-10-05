Возле "Самара Арены" 6 октября ограничат движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в день проведения на стадионе "Самара Арена" матча "Крылья Советов" - "Динамо" 6 октября, с 15:00 до 23:00, запрещено движение транспортных средств, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Проезд закроют на улицах Дальней, Арена 2018, 1-й стадионной, на проездах №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11, на дублере Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

С 8:00 до 23:00 запрещено делать остановку на Волжском шоссе, улицах Арена 2018, Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, на проездах №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, на дублере Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальней.

Эти ограничения не распространяются на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.