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Общество

Возле "Самара Арены" 6 октября ограничат движение

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в день проведения на стадионе "Самара Арена" матча "Крылья Советов" - "Динамо" 6 октября, с 15:00 до 23:00, запрещено движение транспортных средств, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Проезд закроют на улицах Дальней, Арена 2018, 1-й стадионной, на проездах №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11, на дублере Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней.

С 8:00 до 23:00 запрещено делать остановку на Волжском шоссе, улицах Арена 2018, Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, на проездах №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, на дублере Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальней.

Эти ограничения не распространяются на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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