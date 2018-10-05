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Общество

В Самаре временно изменится схема движения автобуса №52

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 9:00 6 октября закроют движение транспорта через пересечение улиц Структурной и Карьерной в связи с работами на водоводе, которые ведет "СКС".

Движение будет закрыто до окончания работ, сроки которого не уточняются.

На это время изменится схема движение автобусов маршрута №52.

В направлении железнодорожного вокзала автобусы проследуют по ул. Авроры, ул. Партизанской, ул. Промышленности, ул. Авроры, ул. Партизанской, ул. Дзержинского, ул. Клинической, ул. Авиационной и далее - по своему маршруту до железнодорожного вокзала.

В направлении автостанции "Аврора" - по ул. Авиационной, ул. Клинической, ул. Дзержинского, ул. Партизанской, ул. Авроры, ул. Промышленности, ул. Партизанской, ул. Авроры - до автостанции "Аврора".

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Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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