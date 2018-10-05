В Самаре временно изменится схема движения автобуса №52

В Самаре с 9:00 6 октября закроют движение транспорта через пересечение улиц Структурной и Карьерной в связи с работами на водоводе, которые ведет "СКС".
Движение будет закрыто до окончания работ, сроки которого не уточняются.
На это время изменится схема движение автобусов маршрута №52.
В направлении железнодорожного вокзала автобусы проследуют по ул. Авроры, ул. Партизанской, ул. Промышленности, ул. Авроры, ул. Партизанской, ул. Дзержинского, ул. Клинической, ул. Авиационной и далее - по своему маршруту до железнодорожного вокзала.
В направлении автостанции "Аврора" - по ул. Авиационной, ул. Клинической, ул. Дзержинского, ул. Партизанской, ул. Авроры, ул. Промышленности, ул. Партизанской, ул. Авроры - до автостанции "Аврора".
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.