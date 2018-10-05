В Самаре временно изменится схема движения автобуса №52

В Самаре с 9:00 6 октября закроют движение транспорта через пересечение улиц Структурной и Карьерной в связи с работами на водоводе, которые ведет "СКС".

Движение будет закрыто до окончания работ, сроки которого не уточняются. На это время изменится схема движение автобусов маршрута №52. В направлении железнодорожного вокзала автобусы проследуют по ул. Авроры, ул. Партизанской, ул. Промышленности, ул. Авроры, ул. Партизанской, ул. Дзержинского, ул. Клинической, ул. Авиационной и далее - по своему маршруту до железнодорожного вокзала. В направлении автостанции "Аврора" - по ул. Авиационной, ул. Клинической, ул. Дзержинского, ул. Партизанской, ул. Авроры, ул. Промышленности, ул. Партизанской, ул. Авроры - до автостанции "Аврора".