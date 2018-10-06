Виталий Шашков: Миодрагу Божовичу будут помогать Владимир Кухлевский и Виктор Гаус

Генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков рассказал корреспонденту Волга Ньюс о причинах смены тренерского штаба. Напомним, команду покинул главный тренер Андрей Тихонов, а его место занял Миодраг Божович.

"В футболе, как и в любом виде спорта, главной оценкой качества работы тренера является результат. Сыграно девять туров чемпионата России — практически третья часть чемпионата. "Крылья Советов" находятся на 15-м месте в турнирной таблице, в зоне вылета. Советом директоров ПФК "КС" было принято решение о смене тренерского штаба.

Мы прошли большой путь с Андреем Тихоновым, благодарны ему за то, что в прошлом сезоне, в непростое для нас время, он согласился возглавить команду. И достойно выполнил поставленную задачу, вернув "Крылья Советов" из ФНЛ в элитный дивизион напрямую, без участия в стыковых матчах. Также под его руководством наша команда победами фактически открыла прекрасный стадион "Самара Арена", на котором затем прошли матчи чемпионата мира по футболу.

Мы желаем ему успехов на футбольном поприще и уверены, что все у него получится. Андрей Тихонов — характерный тренер, бывший прекрасный футболист, у него — отличный контракт с игроками. Но в Самаре у него чуть-чуть не получилось. Возможно, не хватило опыта. Но мы всегда рады видеть его в нашем городе. Поэтому, все мы — и клуб, и думаю, болельщики, не говорим ему: "Прощай", а говорим: "До свидания!".

Миодраг Божович знает русский язык, менталитет и российских игроков, и легионеров, что сейчас очень важно для "Крыльев". Наша команда после возвращения в премьер-лигу, фактически строится заново, и сейчас в составе много новичков. И мы уверены, что опыт Миодрага поможет нам успешно построить новую команду.

Предыгровую тренировку и сам матч с "Динамо" проведет, как мы надеемся, уже Миодраг Божович. Ему будут в этом помогать главный тренер молодежной команды "Крылья Советов" Владимир Кухлевский и тренер вратарей молодежной команды Виктор Гаус".