В Самаре под утро 26 человек тушили частный дом на Балхашском проезде

В субботу, 6 октября, в 05:16 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на Балхашском проезде в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 30 кв. м. В его тушении участвовали 26 человек, которые, используя шесть спецмашин, полностью ликвидировали пожар в 05:46.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.