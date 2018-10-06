В субботу, 6 октября, в Самаре стартовал фестиваль интернет-деятелей 404fest. Здесь собралось более 1300 участников, по словам организаторов, билеты были раскуплены за несколько дней.

Открыл фестиваль губернатор Дмитрий Азаров: "Люди приезжают сюда, потому что здесь действительно круто, познавательно и полезно".

Напомним, фестиваль проходил в Самарской области с 2010 по 2014 годы при поддержке Дмитрия Азарова, и в этом году вновь был возрожден.

Фестиваль интернет-деятелей 404fest - это 6 одновременно идущих тематических потоков, 10 секций и более 80 докладов от ведущих спикеров IT-индустрии из России и из-за рубежа. Событие такого уровня для Самарской области - это большой шаг к созданию экосистемы развития цифровой экономики.