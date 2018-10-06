В субботу, 6 октября, в Самаре стартовал фестиваль интернет-деятелей 404fest. Здесь собралось более 1300 участников, по словам организаторов, билеты были раскуплены за несколько дней.
Открыл фестиваль губернатор Дмитрий Азаров: "Люди приезжают сюда, потому что здесь действительно круто, познавательно и полезно".
Напомним, фестиваль проходил в Самарской области с 2010 по 2014 годы при поддержке Дмитрия Азарова, и в этом году вновь был возрожден.
Фестиваль интернет-деятелей 404fest - это 6 одновременно идущих тематических потоков, 10 секций и более 80 докладов от ведущих спикеров IT-индустрии из России и из-за рубежа. Событие такого уровня для Самарской области - это большой шаг к созданию экосистемы развития цифровой экономики.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.