Александр Шикунов: через 3 года Божович должен вывести "Крылья Советов" в Лигу Европы

Директор по развитию самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Шикунов в интервью РИА Новости заявил, что через три года "Крылья Советов" должны побороться за выход в Лигу Европы.

— Александр Юрьевич, почему при выборе главного тренера "Крыльев Советов" остановились на кандидатуре Миодрага Божовича?

— Это серьезный тренер, который хорошо знает российский футбол. Многие его даже не считают иностранным специалистом, ведь черногорец проработал в России много лет и стал здесь своим. "Крылья Советов" стали для него уже седьмым российским клубом. Я с Миодрагом прекрасно работал в "Ростове", мы выиграли Кубок России, попали в Лигу Европы. При выборе нового тренера у нас не было никаких сомнений, что им должен стать Божович.

Во многих клубах он добивался лучших результатов в их истории. С пермским "Амкаром" он стал четвертым в чемпионате, дошел до финала Кубка России, с тульским "Арсеналом" занял седьмое место в прошлом сезоне, "Ростов" выиграл при нем первый трофей. Божович любит Россию, чувствует себя здесь комфортно.

— Когда вы вышли на тренера с предложением?

— Все произошло очень быстро, буквально три дня назад. Я к нему прилетел домой, поговорил и получил от него согласие возглавить "Крылья Советов". Мы с ним большие друзья, вопросов при переговорах не возникло.

— Божович не задавал вопросов, что идет на живое место? Ведь к тому моменту Андрей Тихонов еще не покинул свой пост.

— Нет, мы до конца ждали, что результаты "Крыльев Советов" изменятся, но этого не произошло. Это стало поводом сделать определенные выводы, начать действовать, потому что дальше так продолжаться не могло.

— Что не получилось у Тихонова?

— Мы благодарны Андрею Валерьевичу за то, что он вывел команду в премьер-лигу. Он старался, но что-то не вышло. Может, не хватило опыта. В чемпионате были крупные домашние поражения от "Оренбурга", "Краснодара", на выезде разгромно уступили "Арсеналу". Это были болезненные проигрыши, бьющие по имиджу футбольного клуба и психологии футболистов. Все это накапливалось и привело к решению о смене тренера.

— Как Тихонов воспринял решение клуба об отставке?

— Мы расстались по-доброму. Это футбольная жизнь. Мы с ним много работали в московском "Спартаке", когда Андрей был еще футболистом, потом я приглашал его в "Химки". Он великолепный человек, спортсмен и специалист, желаю ему успехов и удачи в другом клубе, пусть у него в будущем все получится. Но такова профессия тренера, у каждого случаются отставки, и с этим ничего не поделаешь.

— Уже ясно, кто войдет в тренерский штаб Божовича?

— Приедут три его помощника. Он ведет переговоры, думаю, в понедельник–вторник станет уже известно. Не хочется что-то раньше времени говорить. Миодраг три дня не мог получить визу, все решилось в последний момент в Мюнхене, где ее выдали тренеру. Вот такие проблемы возникли. Вчера поздно вечером он был в Москве, а уже сегодня утром прилетел в Самару. Мы даже не успели заявить его на сезон. Так что к работе он приступит после матча с "Динамо", когда заявим официально.

— Кто тогда будет руководить командой в ближайшем туре?

— Главный тренер молодежного состава Владимир Кухлевский. Божович будет следить за игрой с трибуны.

— Контракт тренера рассчитан на два с половиной года?

— Верно.



— Какие задачи перед ним поставлены?

— Глава Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед клубом задачу в этом сезоне закрепиться в премьер-лиге, создать новую команду. На второй год нам необходимо подкрепить результат, а уже на третий попасть в шестерку лучших в чемпионате страны, что даст путевку в Лигу Европы. У "Крыльев Советов" прекрасный стадион и болельщики, город достоин быть представленным в еврокубках.