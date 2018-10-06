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На фестивале "404" выступил самый старый рекламщик Рунета В Самаре проходит фестиваль интернет-деятелей "404" Сергей Котырев: "Секрет успешного предпринимателя: много работать, много учиться, не брать в долг" Максим Сальников: "Будущее за web-технологиями" Денис Пушкин: "Фестиваль 404 — это общение с крутыми людьми"

Общество

Максим Сальников: "Будущее за web-технологиями"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовал фестиваль IT-специалистов "404". В течение двух дней на его площадке будет прочитано 80 лекций по web-дизайну, мобильным приложениям, управлению продуктами, PR и маркетингу.

По словам модератора одной из секций, full- stack разработчика компании ForgeRock Максима Сальникова, на фестивале собрались самые крутые спикеры сегодняшнего IT-рынка.

"Все будет очень интересно, полезно и, главное, нескучно. Будем делиться самими актуальными технологиями в мире разработки", — говорит Сальников.

По его мнению, будущее за web-технологиями. "Скоро все будет работать в браузере, никакие другие приложения просто не нужны", — говорит Максим.

Эксперт признался, что скучает по быстродействующим программам. "Сегодня разработчики, увлекаясь мощными инструментами, забывают про сам код. Если мы возьмем старый кнопочный телефон, то поразимся тому, как быстро в нем все работает. Это я и хочу вернуть", — сказал Максим.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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