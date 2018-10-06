Максим Сальников: "Будущее за web-технологиями"

В Самаре стартовал фестиваль IT-специалистов "404". В течение двух дней на его площадке будет прочитано 80 лекций по web-дизайну, мобильным приложениям, управлению продуктами, PR и маркетингу.

По словам модератора одной из секций, full- stack разработчика компании ForgeRock Максима Сальникова, на фестивале собрались самые крутые спикеры сегодняшнего IT-рынка.

"Все будет очень интересно, полезно и, главное, нескучно. Будем делиться самими актуальными технологиями в мире разработки", — говорит Сальников.

По его мнению, будущее за web-технологиями. "Скоро все будет работать в браузере, никакие другие приложения просто не нужны", — говорит Максим.

Эксперт признался, что скучает по быстродействующим программам. "Сегодня разработчики, увлекаясь мощными инструментами, забывают про сам код. Если мы возьмем старый кнопочный телефон, то поразимся тому, как быстро в нем все работает. Это я и хочу вернуть", — сказал Максим.