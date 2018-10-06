Максим Сальников: "Будущее за web-технологиями"

В Самаре стартовал фестиваль IT-специалистов "404". В течение двух дней на его площадке будет прочитано 80 лекций по web-дизайну, мобильным приложениям, управлению продуктами, PR и маркетингу.
По словам модератора одной из секций, full- stack разработчика компании ForgeRock Максима Сальникова, на фестивале собрались самые крутые спикеры сегодняшнего IT-рынка.
"Все будет очень интересно, полезно и, главное, нескучно. Будем делиться самими актуальными технологиями в мире разработки", — говорит Сальников.
По его мнению, будущее за web-технологиями. "Скоро все будет работать в браузере, никакие другие приложения просто не нужны", — говорит Максим.
Эксперт признался, что скучает по быстродействующим программам. "Сегодня разработчики, увлекаясь мощными инструментами, забывают про сам код. Если мы возьмем старый кнопочный телефон, то поразимся тому, как быстро в нем все работает. Это я и хочу вернуть", — сказал Максим.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.