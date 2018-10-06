В Ставропольском районе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ

В субботу, 6 октября, в Ставропольском районе произошло ДТП. На трассе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ, в результате чего обе автомашины вылетели в кювет. По предварительным данным, уже на обочине грузовик столкнулся со световой опорой и опрокинулся.

Водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован, водителю КамАЗа помощь медиков не понадобилась.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности случившегося.