В Самаре пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире

В воскресенье, 7 октября, около шести часов утра произошел пожар в одной из квартир на ул. Николая Панова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

При пожаре погиб мужчина в возрасте около 73 лет. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Также выясняются причины возникновения пожара и причиненный ущерб.