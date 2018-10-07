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Преступления Происшествия

Жительницу Жигулевска осудят за выращивание конопли

ЖИГУЛЕВСК. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 32-летняя местная жительница может быть причастна к культивированию наркосодержащего растения. В ходе проведенных оперативных мероприятий данная информация подтвердилась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка установили, что подозреваемая с мая 2018 года на участке лесного массива города незаконно культивировала наркосодержащее растение. В ходе проведенного обыска, в присутствии понятых, правоохранители обнаружили и изъяли 32 куста, внешне похожих на коноплю. Изъятое было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что им является наркосодержащими растением конопля.

Подозреваемая была задержана правоохранителями по месту жительства. По данным оперативников, злоумышленница нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса женщина пояснила, что наркосодержащее растение она выращивала для дальнейшего употребления без цели сбыта.

По информации правоохранителей, подозреваемая состоит на учете у врача-нарколога. В отношении нее отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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