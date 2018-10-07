Жительницу Жигулевска осудят за выращивание конопли

Сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 32-летняя местная жительница может быть причастна к культивированию наркосодержащего растения. В ходе проведенных оперативных мероприятий данная информация подтвердилась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Стражи порядка установили, что подозреваемая с мая 2018 года на участке лесного массива города незаконно культивировала наркосодержащее растение. В ходе проведенного обыска, в присутствии понятых, правоохранители обнаружили и изъяли 32 куста, внешне похожих на коноплю. Изъятое было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что им является наркосодержащими растением конопля.
Подозреваемая была задержана правоохранителями по месту жительства. По данным оперативников, злоумышленница нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса женщина пояснила, что наркосодержащее растение она выращивала для дальнейшего употребления без цели сбыта.
По информации правоохранителей, подозреваемая состоит на учете у врача-нарколога. В отношении нее отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
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