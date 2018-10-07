В Самарской области на сутки объявлено штормовое предупреждение

По сообщению Приволжского УГМС, с вечера сегодняшнего дня, 7 октября, до 19 часов понедельника, 8 октября, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По информации синоптиков, порывы юго-западного ветра будут достигать 18 м/с. В эти сутки специалисты прогнозируют и небольшой дождь в разных районах губернии.

Затем в регион придет бабье лето, воздух прогреется до 13-19 градусов. Жителей губернии ожидает около полутора недель тепла и солнца.