16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области на сутки объявлено штормовое предупреждение На пересечении Ново-Садовой и Советской Армии появился новый пешеходный переход На фестивале "404" выступит самый старый рекламщик Рунета В Самаре проходит фестиваль интернет-деятелей "404" Сергей Котырев: "Секрет успешного предпринимателя: много работать, много учиться, не брать в долг"

Общество

На пересечении Ново-Садовой и Советской Армии появился новый пешеходный переход

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати

В Октябрьском районе Самары появился новый пешеходный переход — на дороге нарисовали яркую желто-белую зебру и поставили соответствующие дорожные знаки. Теперь пересечь улицу Советской Армии у Ново-Садовой можно в удобном месте и, что немаловажно, безопасно.

Об этих изменениях на проезжей части в своем Twitter сообщил депутат Госдумы по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158 Александр Хинштейн.

"Как и обещал, появился долгожданный пешеходный переход. На месте незаконного павильона строители начинают класть плитку. С момента демонтажа этого "бессмертного" самостроя, который до меня не могли убрать 18 лет, прошел ровно месяц", — поделился депутат.

Именно незаконная постройка, в которой все это время велась активная торговля, мешала оборудованию наземного перехода на этом участке дороги. После сноса павильона началось благоустройство пешеходной зоны: появилась зебра, ведутся работы по укладке тротуарной плитки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

Фото на сайте

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4