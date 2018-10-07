На пересечении Ново-Садовой и Советской Армии появился новый пешеходный переход

В Октябрьском районе Самары появился новый пешеходный переход — на дороге нарисовали яркую желто-белую зебру и поставили соответствующие дорожные знаки. Теперь пересечь улицу Советской Армии у Ново-Садовой можно в удобном месте и, что немаловажно, безопасно.

Об этих изменениях на проезжей части в своем Twitter сообщил депутат Госдумы по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158 Александр Хинштейн.

"Как и обещал, появился долгожданный пешеходный переход. На месте незаконного павильона строители начинают класть плитку. С момента демонтажа этого "бессмертного" самостроя, который до меня не могли убрать 18 лет, прошел ровно месяц", — поделился депутат.

Именно незаконная постройка, в которой все это время велась активная торговля, мешала оборудованию наземного перехода на этом участке дороги. После сноса павильона началось благоустройство пешеходной зоны: появилась зебра, ведутся работы по укладке тротуарной плитки.