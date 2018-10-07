На пересечении Ново-Садовой и Советской Армии появился новый пешеходный переход

В Октябрьском районе Самары появился новый пешеходный переход — на дороге нарисовали яркую желто-белую зебру и поставили соответствующие дорожные знаки. Теперь пересечь улицу Советской Армии у Ново-Садовой можно в удобном месте и, что немаловажно, безопасно.
Об этих изменениях на проезжей части в своем Twitter сообщил депутат Госдумы по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158 Александр Хинштейн.
"Как и обещал, появился долгожданный пешеходный переход. На месте незаконного павильона строители начинают класть плитку. С момента демонтажа этого "бессмертного" самостроя, который до меня не могли убрать 18 лет, прошел ровно месяц", — поделился депутат.
Именно незаконная постройка, в которой все это время велась активная торговля, мешала оборудованию наземного перехода на этом участке дороги. После сноса павильона началось благоустройство пешеходной зоны: появилась зебра, ведутся работы по укладке тротуарной плитки.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.