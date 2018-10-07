В Куйбышевской транспортной прокуратуре выясняют обстоятельства гибели мужчины под поездом

В воскресенье, 7 октября, в 07:52 на охраняемом переезде на 1370 км в Оренбургской области у станции Абдулино Куйбышевской железной дороги грузовым поездом № 2707 был смертельно травмирован пятидесятилетний мужчина.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По словам представителя прокуратуры, по факту случившегося их ведомством организована проверка исполнения федерального законодательства.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре напоминают о необходимости перехода ж/д путей только по пешеходным настилам, мостам или в специальных местах, оборудованных сигнализацией. А также настоятельно рекомендуют не переходить пути по переездам при закрытом шлагбауме или перед приближающимся поездом, не подлезать под вагоны стоящего поезда, так как он в любую минуту может быть приведён в движение. Вблизи путей нельзя слушать плеер и говорить по телефону, так как можно не услышать сигналы приближающегося поезда и объявления диктора. А при ожидании поезда на станции нужно находиться в специально отведенном для этого месте и не следует приближаться к ж/д путям.