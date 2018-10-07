В Куйбышевской транспортной прокуратуре выясняют обстоятельства гибели мужчины под поездом

В воскресенье, 7 октября, в 07:52 на охраняемом переезде на 1370 км в Оренбургской области у станции Абдулино Куйбышевской железной дороги грузовым поездом № 2707 был смертельно травмирован пятидесятилетний мужчина.
Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
По словам представителя прокуратуры, по факту случившегося их ведомством организована проверка исполнения федерального законодательства.
В Куйбышевской транспортной прокуратуре напоминают о необходимости перехода ж/д путей только по пешеходным настилам, мостам или в специальных местах, оборудованных сигнализацией. А также настоятельно рекомендуют не переходить пути по переездам при закрытом шлагбауме или перед приближающимся поездом, не подлезать под вагоны стоящего поезда, так как он в любую минуту может быть приведён в движение. Вблизи путей нельзя слушать плеер и говорить по телефону, так как можно не услышать сигналы приближающегося поезда и объявления диктора. А при ожидании поезда на станции нужно находиться в специально отведенном для этого месте и не следует приближаться к ж/д путям.
Последние комментарии
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.