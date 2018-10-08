Из Самары в Москву на самолете МЧС эвакуировали тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, на самолете Sukhoi Superjet 100 МЧС России из Самары в Москву был эвакуирован тяжелобольной ребенок. Как сообщили в МЧС России, маленький пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
По предварительным данным оперативных структур, помощь требовалась двухлетнему Герману, у которого иммунное заболевание и двухсторонняя пневмония. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Участвовавший в эвакуации ребенка спецборт МЧС России, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.
"На протяжении всего санитарного рейса госпитализируемого пациента сопровождали медицинские специалисты", — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы