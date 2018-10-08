Из Самары в Москву на самолете МЧС эвакуировали тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, на самолете Sukhoi Superjet 100 МЧС России из Самары в Москву был эвакуирован тяжелобольной ребенок. Как сообщили в МЧС России, маленький пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

По предварительным данным оперативных структур, помощь требовалась двухлетнему Герману, у которого иммунное заболевание и двухсторонняя пневмония. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Участвовавший в эвакуации ребенка спецборт МЧС России, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.

"На протяжении всего санитарного рейса госпитализируемого пациента сопровождали медицинские специалисты", — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.