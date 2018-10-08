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Общество

Из Самары в Москву на самолете МЧС эвакуировали тяжелобольного ребенка

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 октября, на самолете Sukhoi Superjet 100 МЧС России из Самары в Москву был эвакуирован тяжелобольной ребенок. Как сообщили в МЧС России, маленький пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

По предварительным данным оперативных структур, помощь требовалась двухлетнему Герману, у которого иммунное заболевание и двухсторонняя пневмония. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Участвовавший в эвакуации ребенка спецборт МЧС России, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.

"На протяжении всего санитарного рейса госпитализируемого пациента сопровождали медицинские специалисты", — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

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Последние комментарии

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

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