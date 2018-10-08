Прокуратура вернула следователю дело начальника угрозыска Центрального района Тольятти

На минувшей неделе прокуратура, не утвердив обвинительного заключения, вернула в следственный отдел №2 по расследованию особо важных дел регионального СУ СК уголовное дело в отношении начальника уголовного розыска Центрального райотдела полиции Владимира Шапшова, которого обвиняют во взяточничестве.
Причиной такого шага послужило то, что надзирающий орган расторг досудебное соглашение с Сергеем Тарасенко - оперуполномоченным УГРО подчиненным Шапшова, который дал против последнего показания. В результате материалы по Тарасенко были выделены в отдельное производство. Теперь следствию предстоит согласовывать общее обвинение Шапшову и Тарасенко.
Напомним, летом прошлого года в Тольятти сотрудники ФСБ задержали полицейского Динара Шайдуллова с поличным при получении взятки. Он, заключив досудебное соглашение со следствием, сообщил, что деньги предназначались для коллег, и был условно осужден. Полицейские Сергей Тарасенко и Эмиль Камбаров, оказавшись в следственном изоляторе, пошли по проторенной дороге и, заявили, что деньги вымогали по распоряжению своего начальника. В результате за решеткой оказался Шапшов.
"На последнем продлении ареста моему подзащитному, в качестве доказательства того, что он оказывает давление на свидетеля, к ходатайству были приложены письма Шапшова, которые он писал Тарасенко из СИЗО, - сообщил изданию адвокат Шапшова Василий Гурко. - По их тексту становится очевидным, что мой подзащитный невиновен".
"Привет, Сергей. ... Нужно давать правдивые показания и все, и уходить на ст. 159 ч. 3 (лучше через ст. 30 – покушение), если честно я запутался передавали вам деньги или нет, решайте сами (мне ты говорил, что деньги не получал, и я вам верил). Вы зря меня оговорили, ты помнишь свои показания и очную ставку, ты там такого наговорил, нам можно еще и ст. 290 возбудят, Яковлев (следователь - прим. ВН) уже намекал. Поэтому я предлагаю, сказать правду, что у тебя была сложная ситуация в семье (любой суд примет это нормально), хотел срочно выйти и оговорил меня, сейчас передумал и все, как есть скажешь на ст. 159 ч.3 УК РФ, я арестован и прекрасно понимаю, что меня никто не оправдает..."
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.