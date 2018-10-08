В Самаре ночью 33 человека тушили крупный пожар в пивном павильоне

В понедельник, 8 октября, в 1:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Южное шоссе в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел пивной павильон на площади 200 кв. метров. В его тушении участвовали 33 пожарных. Использовалось 11 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 4:33. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.