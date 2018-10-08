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Власть и политика

Самарская область участвует в первой интернет-переписи населения России

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пробная перепись населения, ключевой этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 г., проходит с 1 по 10 октября в принципиально новом формате статистического обследования. Главной новинкой пробной переписи стала интернет-перепись — самостоятельное заполнение жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Самарская область входит в десятку (седьмое место в России и первое место в ПФО) самых активных регионов страны, жители которых уже заполнили электронные анкеты на портале госуслуг.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Минэкономразвития и Росстатом в этом году разработало на портале госуслуг новый сервис для всех жителей России — "участие в переписи населения". Сейчас на портале зарегистрировано 79 млн россиян. Новая услуга максимально упрощает и делает комфортным процесс прохождения переписи для граждан. Проведение пробной переписи в новом формате поможет обобщить полученный опыт и использовать его при подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года.

Пробная перепись населения 2018 г. проходит в два этапа с 1 по 31 октября. На первом, всероссийском этапе — с 1 по 10 октября — все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, участвуют в интернет-переписи. В ходе второго, регионального этапа — с 16 по 31 октября — переписчики проведут опрос жителей в 10 пилотных районах (Самарская область в этот перечень не вошла).

Для того, чтобы до 10 октября поучаствовать в интернет-переписи, нужно зайти на портал Gosuslugi.ru и ответить на все вопросы переписных листов за себя и людей, которые проживают с вами в одном домохозяйстве. Портал передает данные анонимно в виде цифр. Никто не будет проверять ваши слова, но максимальная честность ваших ответов дополнит статистику, на основе которой правительство РФ будет разрабатывать и внедрять социальные программы.

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