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Преступления Происшествия

Сотрудники полиции задержали двух мужчин из соседней области, ограбивших жителя Похвистнево на улице

ПОХВИСТНЕВО. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Похвистнево задержали двух мужчин, ограбивших на улице местного жителя, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

За помощью в дежурную часть МО МВД России "Похвистневский" обратился 28-летний житель города Похвистнево с заявлением о том, что он был избит двумя мужчинами, которые похитили у него 3 тыс. руб. и мобильный телефон стоимостью 2,9 тыс. рублей.

Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили потерпевшего и очевидцев происшествия. Из собранных материалов следует, что потерпевший в вечернее время вышел из магазина, при этом разговаривая по телефону. Неожиданно его ударили по голове, он упал и выронил телефон. Обернувшись, мужчина увидел двоих нападавших, которые продолжили его избивать по различным частям тела. Затем, пока один из злоумышленников продолжал наносить телесные повреждения пострадавшему, другой начал просматривать содержимое карманов. Забрав денежные средства и телефон, обидчики скрылись.

В ходе оперативных мероприятий удалось установить личность предполагаемых преступников — 29-летних жителей Бугуруслана, один из которых был ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

В ходе проведения очных ставок с подозреваемыми, потерпевший подтвердил их причастность к совершению нападения.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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