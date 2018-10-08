Сотрудники полиции задержали двух мужчин из соседней области, ограбивших жителя Похвистнево на улице

Сотрудники полиции Похвистнево задержали двух мужчин, ограбивших на улице местного жителя, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
За помощью в дежурную часть МО МВД России "Похвистневский" обратился 28-летний житель города Похвистнево с заявлением о том, что он был избит двумя мужчинами, которые похитили у него 3 тыс. руб. и мобильный телефон стоимостью 2,9 тыс. рублей.
Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили потерпевшего и очевидцев происшествия. Из собранных материалов следует, что потерпевший в вечернее время вышел из магазина, при этом разговаривая по телефону. Неожиданно его ударили по голове, он упал и выронил телефон. Обернувшись, мужчина увидел двоих нападавших, которые продолжили его избивать по различным частям тела. Затем, пока один из злоумышленников продолжал наносить телесные повреждения пострадавшему, другой начал просматривать содержимое карманов. Забрав денежные средства и телефон, обидчики скрылись.
В ходе оперативных мероприятий удалось установить личность предполагаемых преступников — 29-летних жителей Бугуруслана, один из которых был ранее неоднократно судим за имущественные преступления.
В ходе проведения очных ставок с подозреваемыми, потерпевший подтвердил их причастность к совершению нападения.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...