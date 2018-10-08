Миодраг Божович приглашал в "Крылья Советов" Игоря Семшова

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович хотел видеть в своем штабе Игоря Семшова.
"Но у Игоря сейчас своя работа — работает с командой во втором дивизионе, поэтому не смог ответить согласием. Семшов посчитал неправильным оставить своих игроков. И я его понимаю", - рассказал Божович в интервью sport-express.ru.
Также черногорский специалист рассказал, что предложение от самарского клуба он получил на прошлой неделе и недолго над ним думал.
"Мне понравился вариант. Контракт на 2,5 года, задача — создать новую команду, которая за два года сможет побороться за место в еврокубках. Если все будет нормально с инфраструктурой, условиями, то, думаю, все возможно. Просто надо правильно работать и двигаться постепенно к этой цели", - говорит он.
"Будем стараться чуть быстрее атаковать, двигаться. Наверное, нужно добавить в агрессии. Посмотрим, как получится, - рассказал он, отвечая на вопрос о том, какого футбола ждать от "Крыльев" под его началом. - Против "Динамо" ребята показали, что могут биться. Желание и самоотдача мне понравились. Это очень важно. Видно, что у "Крыльев" есть характер!"
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))