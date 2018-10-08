Миодраг Божович приглашал в "Крылья Советов" Игоря Семшова

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович хотел видеть в своем штабе Игоря Семшова.

"Но у Игоря сейчас своя работа — работает с командой во втором дивизионе, поэтому не смог ответить согласием. Семшов посчитал неправильным оставить своих игроков. И я его понимаю", - рассказал Божович в интервью sport-express.ru.

Также черногорский специалист рассказал, что предложение от самарского клуба он получил на прошлой неделе и недолго над ним думал.

Миодраг Божович представлен игрокам "Крыльев Советов" В пятницу, 5 октября, председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили команде нового главного тренера – черногорского специалиста Миодрага Божовича.

"Мне понравился вариант. Контракт на 2,5 года, задача — создать новую команду, которая за два года сможет побороться за место в еврокубках. Если все будет нормально с инфраструктурой, условиями, то, думаю, все возможно. Просто надо правильно работать и двигаться постепенно к этой цели", - говорит он.

"Будем стараться чуть быстрее атаковать, двигаться. Наверное, нужно добавить в агрессии. Посмотрим, как получится, - рассказал он, отвечая на вопрос о том, какого футбола ждать от "Крыльев" под его началом. - Против "Динамо" ребята показали, что могут биться. Желание и самоотдача мне понравились. Это очень важно. Видно, что у "Крыльев" есть характер!"