В квартире п. Мирный обнаружены тела женщины и ребенка

В пятницу, 5 октября, примерно в 8:30 в квартире дома на ул. Строителей в пос. Мирный Красноярского района обнаружены тела 41-летней женщины и ее 13-летнего сына, без признаков жизни и насильственной смерти. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственая проверка.
"По предварительным данным женщина и ребенок отравились угарным газом, — сообщают в следствии. — В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, с целью определения причины смерти, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие".
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .