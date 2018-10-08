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Происшествия

В квартире п. Мирный обнаружены тела женщины и ребенка

КРАСНЫЙ ЯР. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 октября, примерно в 8:30 в квартире дома на ул. Строителей в пос. Мирный Красноярского района обнаружены тела 41-летней женщины и ее 13-летнего сына, без признаков жизни и насильственной смерти. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственая проверка.

"По предварительным данным женщина и ребенок отравились угарным газом, — сообщают в следствии. — В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, с целью определения причины смерти, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие".

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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