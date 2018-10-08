В квартире п. Мирный обнаружены тела женщины и ребенка

В пятницу, 5 октября, примерно в 8:30 в квартире дома на ул. Строителей в пос. Мирный Красноярского района обнаружены тела 41-летней женщины и ее 13-летнего сына, без признаков жизни и насильственной смерти. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом СК РФ начата доследственая проверка. "По предварительным данным женщина и ребенок отравились угарным газом, — сообщают в следствии. — В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, с целью определения причины смерти, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.