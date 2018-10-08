В Пестравском районе погиб пассажир съехавшей в кювет легковушки

В воскресенье, 7 октября, в Пестравском районе в результате ДТП погиб пассажир легковушки, съехавшей в кювет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 13:30 между 23 и 24 км трассы "Пестравка — Майское– Крюково" 40-летний водитель автомобиля Lada Granta не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате происшествия 39-летний пассажир легковушки скончался на месте от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка.