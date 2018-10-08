Возбуждено уголовное дело о насилии над трехлетним ребенком

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.

Подозреваемый — ранее не судимый 22-летний индивидуальный предприниматель. По предварительным данным, его жертвой стала трехлетняя девочка.

Известно, что подозреваемый являлся сожителем матери ребенка. А насильственные действия, по имеющимся на сегодня данным, он мог совершать с июля 2017 г. по июль 2018 года.

Эту информацию тщательно проверяют силовики.