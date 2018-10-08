"Жигулевская долина" и YellowRockets запускают акселератор для технопроектов

Участники Z-ACCELERATOR смогут стать резидентами технопарка "Жигулевская долина", рассказать о своем проекте инвесторам и привлечь 2 млн руб. от Венчурного фонда Самарской области , сообщает сайт регионального минэкономразвития.
До 15 октября продлится набор заявок в Z-ACCELERATOR — бесплатную акселерационную программу для проектов в сфере новых технологий. Участники пройдут специально разработанную образовательную программу, получат помощь в поиске заказчиков и полезных контактов, консультации экспертов, менторскую поддержку и возможность привлечь инвестиции.
В акселератор смогут попасть команды, в которых есть ответственный за коммерциализацию проекта, технический специалист, а реализуемость проекта не вызывает сомнений. У стартапа должен быть готов прототип или команда должна быть уверена, что сможет создать минимальный жизнеспособный продукт до конца акселерации.
В программе могут участвовать действующие предприниматели (юридические лица, ИП), независимые разработчики, начинающие молодые предприниматели, планирующие создать компанию. Приоритет отдается компаниям, у которых есть первые продажи или выручка.
Основные темы, которые рассматриваются в программе:
- Проектирование бизнес-моделей, формулирование и проверка гипотез. Lean StartUp. Customer Development, Blue Ocean Canvas.
- Способы и методы разработки и запуска проектов в условиях недостаточного финансирования. MVP. Модель SPAСE.
- Unit-экономика.
- Привлечение венчурного финансирования; финансы и стоимость стартапа.
- B2B и B2 °C продажи. Маркетинг.
- Меры поддержки инноваций в Самарской области.
- Подсчет рынка. TAM SAM SOM.
Итогом программы станет DemoDay — презентационная сессия, в которой примут участие бизнес-ангелы, представители венчурных фондов, предприятий и институтов поддержки, профессиональные инвесторы, заинтересованные в сотрудничестве с технологическими компаниями. Лучшие проекты станут резидентами технопарка Жигулевской долины.
Мероприятие состоится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Организаторами акселератора выступают: Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и венчурная компания YellowRockets.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство