"Жигулевская долина" и YellowRockets запускают акселератор для технопроектов

Участники Z-ACCELERATOR смогут стать резидентами технопарка "Жигулевская долина", рассказать о своем проекте инвесторам и привлечь 2 млн руб. от Венчурного фонда Самарской области , сообщает сайт регионального минэкономразвития.

До 15 октября продлится набор заявок в Z-ACCELERATOR — бесплатную акселерационную программу для проектов в сфере новых технологий. Участники пройдут специально разработанную образовательную программу, получат помощь в поиске заказчиков и полезных контактов, консультации экспертов, менторскую поддержку и возможность привлечь инвестиции.

В акселератор смогут попасть команды, в которых есть ответственный за коммерциализацию проекта, технический специалист, а реализуемость проекта не вызывает сомнений. У стартапа должен быть готов прототип или команда должна быть уверена, что сможет создать минимальный жизнеспособный продукт до конца акселерации.

В программе могут участвовать действующие предприниматели (юридические лица, ИП), независимые разработчики, начинающие молодые предприниматели, планирующие создать компанию. Приоритет отдается компаниям, у которых есть первые продажи или выручка.

Основные темы, которые рассматриваются в программе:

Проектирование бизнес-моделей, формулирование и проверка гипотез. Lean StartUp. Customer Development, Blue Ocean Canvas.

Способы и методы разработки и запуска проектов в условиях недостаточного финансирования. MVP. Модель SPAСE.

Unit-экономика.

Привлечение венчурного финансирования; финансы и стоимость стартапа.

B2B и B2 °C продажи. Маркетинг.

Меры поддержки инноваций в Самарской области.

Подсчет рынка. TAM SAM SOM.

Итогом программы станет DemoDay — презентационная сессия, в которой примут участие бизнес-ангелы, представители венчурных фондов, предприятий и институтов поддержки, профессиональные инвесторы, заинтересованные в сотрудничестве с технологическими компаниями. Лучшие проекты станут резидентами технопарка Жигулевской долины.

Мероприятие состоится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Организаторами акселератора выступают: Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и венчурная компания YellowRockets.