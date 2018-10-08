Самарцам предлагают согласовать строительство новых объектов

Администрация Самары объявила о проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на строительство нескольких объектов недвижимости.

В частности, жителям города предстоит согласовать разрешение на использование земельного участка площадью 3 га в границах ул. Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой для высотной застройки с количеством парковочных мест 0,5 на одну квартиру. Заявителем по работам на данной территории является ООО "Изумруд".

Также на публичные слушания выносится предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для компании ООО "Сити-Строй" по адресу ул. Ново-Садовая, 106. Здесь планируется многоэтажная жилая застройка с количеством парковочных мест 0,2 на одну квартиру.

Кроме того, на публичные слушания выносится согласование выдачи разрешения на среднеэтажную жилую застройку в КСП "Волгарь" (заявитель — ООО "Шард"). Объекты придорожного сервиса для ООО "Татнефть-АЗС Центр" в Октябрьском районе и для АО "Тандер" в Кировском районе.

ООО "Корпорация КОШЕЛЕВ" планирует построить несколько объектов туристического обслуживания. И на публичных слушания будут рассмотрены строительство нескольких индивидуальных жилых домов.

Экспозиции проектов будут размещены на сайте администрации города и с 6 октября по 27 октября текущего года в здании департамента градостроительства Самары по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник — четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 16 часов; суббота, воскресение — выходные дни.

О датах проведения собрания участников публичных слушаний по проектах пока не сообщается.