В Тольятти покажут работы Филиппо Кристини "Все твердое растворяется в воздухе"

Отдел современного искусства ТХМ (ул. Свердлова, 3) 12 октября, в 19:00, приглашает на выставку итальянского художника Филиппо Кристини "Все твердое растворяется в воздухе" (12 +), сообщила пресс-служба ТХМ.

Это вторая часть международного выставочного проекта "Аутопия: взгляды из настоящего", который проходит с сентября по декабрь 2018 г. в Тольятти. Выставка — результат двухнедельного пребывания художника в Тольятти и его визуального исследования города.

В выставочном проекте художник продолжает серию работ, связанных с городскими пространствами. Делая отсылку к европейской традиции фланеризма, художник фиксирует свои городские прогулки с помощью фотоаппарата, изучая геометрию архитектуры с помощью полученных снимков и фиксируя результаты исследования с помощью масляных красок на холсте. Его минималистичные монохромные ландшафты задают зрителю вопросы о потенциальном будущем этих пространств.