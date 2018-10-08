Автомобилист задел трубу, которую нес пешеход, от чего пострадала девушка на тротуаре

В субботу, 6 октября, в 13:50, в Нефтегорске произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Ford Focus, ехавшего по ул. Нефтяников в направлении ул. Спортивной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В районе дома № 7 по ул. Нефтяников он не обеспечил постоянный контроль за движением и ударил трубу длиной около 2 м, которую нес 28-летний мужчина, переходивший проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
От удара труба развернулась и ударила стоявшую на правом крае проезжей части 20-летнюю девушку.
Пострадавшую доставили в больницу, после оказания помощи ее отпустили домой.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.