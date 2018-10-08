Автомобилист задел трубу, которую нес пешеход, от чего пострадала девушка на тротуаре

В субботу, 6 октября, в 13:50, в Нефтегорске произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Ford Focus, ехавшего по ул. Нефтяников в направлении ул. Спортивной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В районе дома № 7 по ул. Нефтяников он не обеспечил постоянный контроль за движением и ударил трубу длиной около 2 м, которую нес 28-летний мужчина, переходивший проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

От удара труба развернулась и ударила стоявшую на правом крае проезжей части 20-летнюю девушку.

Пострадавшую доставили в больницу, после оказания помощи ее отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка.