В КРЦ "Звезда" состоится концерт Суфийской музыки

В КРЦ "Звезда" в Самаре 9 октября, в 19:00, в рамках полугодового "Фестиваля Индии" в РФ состоится концерт Суфийской музыки (12+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Посольство Индии, Культурный центр имени Джавахарлала Неру и Департамент культуры Посольства Индии проводят "Фестиваль Индии" с целью знакомства дружественного российского народа с лучшим в индийской культуре.

Суфийская музыка — это религиозная музыка суфиев, вдохновленных произведениями суфийских поэтов, таких как Руми, Хафиз, Буллех-Шах, Амир Хусров и Хваджа Гулам Фарид.

В этот вечер на сцене выступит группа "Бхарти Бандху". Искусство пения бхаджанов музыканты унаследовали от своих предков и имеют многолетний опыт пения бхаджанов, посвященных Богу Раме, Богу Кришне, Матаджи и Господу Шиве.

"Бхарти Бандху", исполняющие Кабир Гайак и Кабир Гайан в своем особом стиле, получили известность во всем мире. Они отдали 47 лет служению религиозной музыке. В Индии группа уже выступила более чем на 7000 мероприятиях. Музыканты также выступали за рубежом, давая концерты в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка и Маврикий.