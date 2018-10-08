В КРЦ "Звезда" состоится концерт Суфийской музыки

В КРЦ "Звезда" в Самаре 9 октября, в 19:00, в рамках полугодового "Фестиваля Индии" в РФ состоится концерт Суфийской музыки (12+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Посольство Индии, Культурный центр имени Джавахарлала Неру и Департамент культуры Посольства Индии проводят "Фестиваль Индии" с целью знакомства дружественного российского народа с лучшим в индийской культуре.
Суфийская музыка — это религиозная музыка суфиев, вдохновленных произведениями суфийских поэтов, таких как Руми, Хафиз, Буллех-Шах, Амир Хусров и Хваджа Гулам Фарид.
В этот вечер на сцене выступит группа "Бхарти Бандху". Искусство пения бхаджанов музыканты унаследовали от своих предков и имеют многолетний опыт пения бхаджанов, посвященных Богу Раме, Богу Кришне, Матаджи и Господу Шиве.
"Бхарти Бандху", исполняющие Кабир Гайак и Кабир Гайан в своем особом стиле, получили известность во всем мире. Они отдали 47 лет служению религиозной музыке. В Индии группа уже выступила более чем на 7000 мероприятиях. Музыканты также выступали за рубежом, давая концерты в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка и Маврикий.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!