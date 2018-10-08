В Самаре с программой ко Дню матери выступит Сергей Каныгин и оркестр "Виртуозы Самары"

На малой сцене самарского театра оперы и балета 22 ноября, в 18:30, выступит солист Государственного Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова, заслуженный артист Самарской области Сергей Каныгин и оркестр народных инструментов "Виртуозы Самары" с концертной программой, посвященной Дню матери (6+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Прозвучат популярные произведения и песни известных композиторов и поэтов, посвященные женщинам: "Черноглазая казачка", "Над окошком месяц", "Хороши весной в саду цветочки", "Письмо матери" и другие.