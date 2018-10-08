Живописцу Юрию Филиппову открыли в Самаре мемориальную доску

Мемориальную доску Юрию Филиппову открыли в торжественной обстановке 5 октября на ул. Ленинградской в Самаре. Здесь, в доме № 92, располагается один из корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета, где Юрий Иванович работал почти два десятилетия.

Теперь об этом напоминает мемориальная доска с горельефом на фасаде здания.

В открытии мемориальной доски приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, врио областного министра культуры Сергей Филиппов, вдова художника Тамара Филиппова, сотрудники и студенты СГСПУ.

Юрий Филиппов — один из самых ярких самарских живописцев второй половины двадцатого века. Автор более тысячи живописных и графических произведений. Большинство любителей живописи знают его как блистательного пейзажиста. А еще он создал замечательные исторические полотна, жанровые картины, портреты, самый известный из которых — портрет народной артистки СССР Веры Ершовой.

Произведения Филиппова находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Самарском областном художественном музее, во многих частных собраниях в России и за рубежом.

Александр Хинштейн, много лет поддерживавший творчество Юрия Ивановича и инициировавший его выставки в Государственной Думе РФ и Московском музее современного искусства, сказал в своем выступлении, что этот художник прославил Самарскую землю, и его картины всегда вызывали огромный интерес не только у земляков, но и в столице.

Кстати, Александр Хинштейн отметил, что к нынешнему событию был отреставрирован кусок фасада здания, где работал Филиппов и где теперь висит мемориальная доска, а в дальнейшем весь фасад следует привести в надлежащий вид.

Юрий Филиппов вел большую научную и педагогическую работу. Практически половина самарских художников — его ученики. "Неслучайно именно сегодня, в День учителя, мы открываем памятную доску в честь Юрия Ивановича Филиппова. — отметил в своем выступлении врио областного министра культуры. — Помимо того, что он был великолепным художником и его наследие — это гордость нашей губернии, он являлся замечательным учителем".

Юрий Иванович был среди основателей в нашем городе художественного училища, около 20 лет преподавал рисунок на архитектурном факультете Самарского архитектурно-строительного института. А в 1994 г. его стараниями было создано отделение "Изобразительное искусство и черчение", а затем кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Самарском педагогическом университете. Он и возглавил эту кафедру.

На мемориальной доске можно прочитать: "В этом здании с 1995 по 2012 годы работал заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедры ИЗО и ДПИ Самарского государственного социально-педагогического университета Филиппов Юрий Иванович". Рядом — горельеф, созданный самарским скульптором Иваном Мельниковым. Автору горельефа удалось передать не только внешнее сходство, но и внутренние качества, которые были присущи художнику, — его целеустремленность, достоинство и благородство.

.