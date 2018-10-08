Живописцу Юрию Филиппову открыли в Самаре мемориальную доску

Мемориальную доску Юрию Филиппову открыли в торжественной обстановке 5 октября на ул. Ленинградской в Самаре. Здесь, в доме № 92, располагается один из корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета, где Юрий Иванович работал почти два десятилетия.
Теперь об этом напоминает мемориальная доска с горельефом на фасаде здания.
В открытии мемориальной доски приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, врио областного министра культуры Сергей Филиппов, вдова художника Тамара Филиппова, сотрудники и студенты СГСПУ.
Юрий Филиппов — один из самых ярких самарских живописцев второй половины двадцатого века. Автор более тысячи живописных и графических произведений. Большинство любителей живописи знают его как блистательного пейзажиста. А еще он создал замечательные исторические полотна, жанровые картины, портреты, самый известный из которых — портрет народной артистки СССР Веры Ершовой.
Произведения Филиппова находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Самарском областном художественном музее, во многих частных собраниях в России и за рубежом.
Александр Хинштейн, много лет поддерживавший творчество Юрия Ивановича и инициировавший его выставки в Государственной Думе РФ и Московском музее современного искусства, сказал в своем выступлении, что этот художник прославил Самарскую землю, и его картины всегда вызывали огромный интерес не только у земляков, но и в столице.
Кстати, Александр Хинштейн отметил, что к нынешнему событию был отреставрирован кусок фасада здания, где работал Филиппов и где теперь висит мемориальная доска, а в дальнейшем весь фасад следует привести в надлежащий вид.
Юрий Филиппов вел большую научную и педагогическую работу. Практически половина самарских художников — его ученики. "Неслучайно именно сегодня, в День учителя, мы открываем памятную доску в честь Юрия Ивановича Филиппова. — отметил в своем выступлении врио областного министра культуры. — Помимо того, что он был великолепным художником и его наследие — это гордость нашей губернии, он являлся замечательным учителем".
Юрий Иванович был среди основателей в нашем городе художественного училища, около 20 лет преподавал рисунок на архитектурном факультете Самарского архитектурно-строительного института. А в 1994 г. его стараниями было создано отделение "Изобразительное искусство и черчение", а затем кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Самарском педагогическом университете. Он и возглавил эту кафедру.
На мемориальной доске можно прочитать: "В этом здании с 1995 по 2012 годы работал заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедры ИЗО и ДПИ Самарского государственного социально-педагогического университета Филиппов Юрий Иванович". Рядом — горельеф, созданный самарским скульптором Иваном Мельниковым. Автору горельефа удалось передать не только внешнее сходство, но и внутренние качества, которые были присущи художнику, — его целеустремленность, достоинство и благородство.
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Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!