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Экология Общество

Температура воздуха в Самарской области ожидается на 3°C выше среднего многолетнего значения

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 3°C выше среднего многолетнего значения.

В понедельник, 8 октября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 15… 20 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Во вторник, 9 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 5… 10 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18м/с. Днем потеплеет до 8… 13 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В среду, 10 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 3… 8 °C. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит 9… 14 °C.

Ветер западный 6-11 м/с. Такая же погода ожидается и в четверг, 11 октября.

Гид потребителя

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Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

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