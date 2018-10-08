В Самарской области прошел VI Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко

По сложившейся традиции, молодые российские писатели встретились на волжской земле в начале октября (с 5 по 7) на литературном фестивале им. Михаила Анищенко.

Основные события фестиваля прошли в Самарской областной универсальной научной библиотеке и в образовательном лагере "Жигули" в пос. Зольное.

Фестиваль, ставший замечательной творческой лабораторией для молодых литераторов, завоевал популярность в самых разных уголках нашей страны, отметил в своем приветственном слове врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. На нынешний конкурс, который предшествовал фестивалю, было подано свыше 300 заявок. Жюри отобрало 40 лучших. Кроме авторов из Самарской области, участниками фестиваля стали литераторы из Москвы, Краснодара, Новокузнецка, Уфы, Калининграда и многих других городов.

В 2018 г. организаторы расширили возрастные рамки и пригласили поэтов, прозаиков, публицистов и драматургов от 18 до 35 лет.

Напомним, выдающийся российский писатель Михаил Анищенко прожил в нашем крае практически всю свою жизнь. В память о нем и был организован фестиваль, инициаторами которого стали министерство культуры Самарской области и областная организация молодых литераторов.

Конечно, научить хорошо писать, да еще за несколько дней — затея невыполнимая. Но фестиваль и не ставит такой задачи. По словам председателя Самарской областной организации молодых литераторов Дениса Домарева: "На фестивале нет учителей и нет учеников. Литература — дело, которому очень тяжело учить. Но во время общения взрослых, уже много лет работающих литераторов с более молодыми авторами, может быть, рождается не истина, но какое-то более глубокое понимание, куда и зачем двигаться".

В первый фестивальный день организаторы предложили молодым литераторам погрузиться в мир творчества Михаила Анищенко. В галерее "Новое пространство", где прошла церемония открытия, они увидели выставку трех самарских художников, названную по строчке этого поэта "Река звала меня на "ты". Возле многих картин — распечатки стихов Анищенко, связанных с ними каким-либо образом. Звучало поэтическое слово, а на экранах демонстрировались фильмы об Анищенко. Все участники фестиваля получили в подарок экземпляры журнала "Молодежная волна", который открывался подборкой стихов этого поэта. Кстати, в этом же номере опубликованы лучшие произведения участников фестиваля минувших лет.

Кроме того, были мастер-классы и семинары по литературному и актерскому мастерству. Среди ведущих были главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, поэт, прозаик и переводчик, заместитель главного редактора журнала "Новая Юность" Глеб Шульпяков, прозаик, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев, доктор филологических наук, профессор Самарского государственного университета Михаил Перепелкин.

В ходе фестиваля состоялись круглый стол "Литературная жизнь в регионах" и литературный вечер в память о Михаиле Анищенко. Известный московский поэт и публицист Дмитрий Воденников выступил с лекцией "Сны, которые нам не снятся: тема сна в поэзии XX–XXI века".

А завершил программу фестиваля традиционный литературный ринг, где поэты соревновались в искусстве импровизации. Как всегда, по итогам этого творческого форума в свет выйдет специальный выпуск литературного журнала "Молодежная волна" с лучшими произведениями конкурсантов.