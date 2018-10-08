Личному составу областного ГУ МВД представили нового начальника полиции

В понедельник, 8 октября, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников представил личному составу заместителя начальника — начальника полиции полковника полиции Александра Прядко.

Указ о его назначении был подписан президентом РФ 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе областного полицейского ведомства.

Напомним, место начальника самарской полиции стало вакантным в июне текущего года, когда указом президента РФ Владимира Путина от этой должности был отстранен Алексей Гринь.

Ранее назначение Прядко анонсировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 г. в городе Коркино Челябинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 1997 г. окончил Ростовскую высшую школу МВД России.

Начав карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Новочеркасске, Андрей Александрович работал на руководящих должностях в блоке криминальной милиции, а в июне 2011 г. назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области. Неоднократно он выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона.

Награжден медалью "За доблесть в службе", "За отличие в службе" трех степеней, "За боевое содружество", "За заслуги в управленческой деятельности" 3 степени, наградным оружием "Пистолет Макарова", медалью МВД России "И. Д. Путилина" и другими.