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Федеральная власть Власть и политика

Личному составу областного ГУ МВД представили нового начальника полиции

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 октября, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников представил личному составу заместителя начальника — начальника полиции полковника полиции Александра Прядко.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Указ о его назначении был подписан президентом РФ 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе областного полицейского ведомства.

Напомним, место начальника самарской полиции стало вакантным в июне текущего года, когда указом президента РФ Владимира Путина от этой должности был отстранен Алексей Гринь.

Ранее назначение Прядко анонсировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 г. в городе Коркино Челябинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 1997 г. окончил Ростовскую высшую школу МВД России.

Начав карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Новочеркасске, Андрей Александрович работал на руководящих должностях в блоке криминальной милиции, а в июне 2011 г. назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области. Неоднократно он выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона.

Награжден медалью "За доблесть в службе", "За отличие в службе" трех степеней, "За боевое содружество", "За заслуги в управленческой деятельности" 3 степени, наградным оружием "Пистолет Макарова", медалью МВД России "И. Д. Путилина" и другими.

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Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

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