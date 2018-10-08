В проекте планировки участка, прилегающего к 10-му кварталу Мехзавода, нашли технедочет

В Самаре отменили публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, прилегающей к 10 кварталу поселка Мехзавод. Документ был разработан ООО "КуйбышевГидроПроект" и предусматривал строительство на указанном участке площадью 6,3 тыс. кв. м производственного комплекса.

Ка поясняется в постановлении председателя Совета депутатов Красноглинского района, слушания отменены "в связи с обнаружением в документации технического недочета". Документы решено направить на доработку в департамент градостроительства Самары.

Как поясняет департамент в твиттере, после исправления ошибки в документации, она будет повторно направлена на согласование, а затем - вновь вынесена на публичные слушания .

Напомним, проект предусматривал строительство в пос. Мехзавод двух складских одноэтажных зданий (по 1,2 тыс. кв. м каждое), двухэтажного административно-бытового корпуса размером 700 кв. м и производственного корпуса площадью 1,45 тыс. кв. метров.

Сейчас на предполагаемой под застройку территории располагаются гаражи и открытые стоянки для автомобилей.

Публичные слушания должны были пройти 23 октября в доме культуры "Чайка" в поселке Управленческий.

Как пояснял руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко, на площадке запланированы также "проезды и стоянки для временного хранения автомобилей работников предприятия и его клиентов". При этом, по его словам, хранение автомобилей на этой стоянке ночью не предусматривалось.

Гендиректор "КуйбышевГидроПроекта" Игорь Сиркис, в свою очередь, пояснял, что целью разработки проекта планировки территории является формирование земельного участка для его последующего выкупа у администрации города.

"На данном этапе не идет речь о каком-либо конкретном строительстве или размещении производства. Происходит процесс развития территории путем формирования необходимой градостроительной документации. Никаких разрешений на строительство, а также запросов на их получение ООО "КуйбышевГидроПроект" не подавало и не получало", — пояснил он.