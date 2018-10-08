Более 400 единиц спецтехники будут обслуживать самарские улицы в зимний период

На совещании в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили подготовку областной столицы к зиме, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Согласно нормам и правилам, зимний период установлен с 1 ноября по 15 апреля. Для обслуживания города в это время муниципальное предприятие "Благоустройство" будет задействовать 276 единиц собственной техники, а также оборудование сторонних организаций. Таким образом, общее число единиц снегоуборочной техники, задействованной для работы на улично-дорожной сети, составит более 400", - доложил главе города руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов.

Справиться с осадками в зимний период муниципальным службам также помогут химические реагенты и песчано-солевая смесь, закупленные в полном объеме. Кроме того, сейчас ведется работа по подготовке полигонов для приемки снега.

Елена Лапушкина поручила не сбавлять темпы подготовки городских объектов к работе в зимний период, а также обеспечить полную комплектацию бригад управляющих компаний для уборки дворов и ликвидации наледи на крышах жилых домов.