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Общество

Более 400 единиц спецтехники будут обслуживать самарские улицы в зимний период

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На совещании в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили подготовку областной столицы к зиме, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Согласно нормам и правилам, зимний период установлен с 1 ноября по 15 апреля. Для обслуживания города в это время муниципальное предприятие "Благоустройство" будет задействовать 276 единиц собственной техники, а также оборудование сторонних организаций. Таким образом, общее число единиц снегоуборочной техники, задействованной для работы на улично-дорожной сети, составит более 400", - доложил главе города руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов.

Справиться с осадками в зимний период муниципальным службам также помогут химические реагенты и песчано-солевая смесь, закупленные в полном объеме. Кроме того, сейчас ведется работа по подготовке полигонов для приемки снега.

Елена Лапушкина поручила не сбавлять темпы подготовки городских объектов к работе в зимний период, а также обеспечить полную комплектацию бригад управляющих компаний для уборки дворов и ликвидации наледи на крышах жилых домов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

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