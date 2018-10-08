ТЯЖМАШ поставит полярные краны для АЭС "Руппур" в Бангладеш

Сызранский завод "ТЯЖМАШ" заключил контракт на поставку двух полярных кранов для первого и второго энергоблоков АЭС "Руппур" в Бангладеш.

Как сообщает сайт предприятия, благодаря новому договору портфель заказов предприятия пополнился на 717 млн рублей. Сроки поставки оборудования - 2019-2020 годы.

Полярные краны - продукция, которая занимает весомую долю в товарном выпуске предприятия. За последнее время завод изготовил и отправил заказчику восемь аналогичных изделий, а сейчас, с учетом недавно полученного заказа, в работе находятся еще пять машин.

Начало сотрудничеству с АЭС в Бангладеш было положено более года назад, когда завод получил заказы на "ловушки", оборудование реакторной установки и транспортные шлюзы. Таким образом, строящаяся на берегу Ганга электростанция будет оснащена широкой номенклатурой изделий производства АО "Тяжмаш".